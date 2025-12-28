我的頻道

記者李芯／台北即時報導
北斗國小教師葉志偉增加孩子學習動機，配合聖誕節戴起聖誕帽。（教育部提供）
北斗國小教師葉志偉增加孩子學習動機，配合聖誕節戴起聖誕帽。（教育部提供）

台灣北斗國小教師葉志偉從小就習慣用左手寫字，卻被家人強迫改用右手，每次寫功課，只要聽到爸媽的腳步聲，就會趕快換成右手。直到國中時一位老師告訴他：「用左手寫字沒什麼關係，美國總統柯林頓也是用左手簽名。」他才開始接納自己的與眾不同。如今，葉志偉作為資源班的老師，這段曾經被理解的經歷，讓現在的他能用科技與耐心，幫助每個孩子在學習中找回自信，看到屬於自己的光芒。

葉志偉說，資源班的孩子，許多都有學習障礙或輕度智能障礙，在原本的班級中因為跟不上進度而感到無助。這些孩子往往在轉入資源班時，學習信心已經被摧毀，課堂上顯得心不在焉、缺乏耐心，而他認為：「這時候，老師必須比孩子更有耐心。」

為了重建孩子的學習動機，每當孩子在課堂上表現好，葉志偉就會給予他們扭蛋作為獎勳，這些扭蛋不僅根據孩子的興趣量身挑選，孩子們還需依照說明書組裝零件，無形中訓練了他們的理解力與精細動作能力。

在這20年的特教生涯中，讓葉志偉最感動的是一位從小學陪伴到結婚的學生。這位孩子家庭背景複雜，父母關係不穩定，經常獨自遊蕩。葉志偉不僅在學校關心他，還不定期帶他出去吃飯，從12歲一直照顧到18歲。葉志偉回憶道，這位學生的姐姐曾經告訴他：「老師，我弟弟比較聽你的話，你說的話對他比我們家人說的更有用！」當這位學生結婚時，還特別邀請葉志偉參加婚禮，讓他感到無比欣慰。

讓葉志偉不斷思考的，是如何讓學習障礙的孩子擁有不同的學習體驗。2016年，他偶然得知Google社區公益計畫的機會，於是決定勇敢嘗試。他用英文撰寫計畫書，成功向Google申請到31萬元的經費，獲得了平板電腦等設備贊助，成功建立一間數位化設備齊全的教室。

葉志偉表示，在平板上進行學習評量時，系統會即時分析並糾正錯誤，就像玩遊戲闖關，不僅大大提升孩子們的學習動力，也讓他們獲得了更多成功的經驗。

葉志偉不僅是一名資源班老師，他更積極協助學校發展多元社團，如積木社和微型電腦社等。他深信，每個孩子都有自己獨特的潛能，而作為教育者，最大的責任，就是幫助他們找到最合適的舞台。

北斗國小教師葉志偉增加孩子學習動機，配合聖誕節戴起聖誕帽。（教育部提供）

從左撇子男孩到成為特教老師 葉志偉用科技與耐心助孩子找回自信

2025-12-28 04:46

