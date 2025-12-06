我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

幫中山女高大隊接力鳴槍 李洋曝沒跑原因「我怕我跑太快」

記者林佳彣／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右二）受邀出席，學生爭相與他拍照。（記者余承翰／攝影）
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右二）受邀出席，學生爭相與他拍照。（記者余承翰／攝影）

北市中山女高創校128周年校慶活動6日登場，平時都會在校園周邊練跑的「鄰居」運動部長李洋也受邀為大隊接力鳴槍，卻沒有下場當選手。他開玩笑說，「我怕我跑起來太快，今天跑，我不知道參與哪一組。」

影片來源：聯合新聞網

校慶活動不少貴賓，前校長、家長會、友校校長、百周年校慶紀念校歌「快樂中山人」詞曲創作人黃國倫等人共襄盛舉，而當校長張云棻介紹李洋時，師生們以尖叫聲和熱烈掌聲歡迎。

接著是全體合唱校歌、樂旗隊表演，以及高一大會舞「Dance of Power」融合拳擊有氧元素，展現青春活力，李洋坐在台上也特別拿出手機紀錄當下。

今日重頭戲是親師生大隊接力，由李洋為賽事「鳴槍」，開跑前他跟著學校老師多次練習「各就各位，預備......」，也透露自己是第一次鳴槍，但「我比較緊張我唸錯話。」

所幸正式鳴槍沒意外，李洋看著賽道上的選手努力奔跑，直呼「好快哦！跑起來了！」5個賽道包含3個年級、行政和家長組、教師組，張云棻則擔綱教師組第一棒，李洋就說，看來以後可以跑教師組。

今天是李洋第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地拿手機和相機拍照，不少學生直呼「好可愛」，但沒人敢衝上前和他拍照，經現場人員鼓勵，2位女孩鼓起勇氣上前自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很高」，第一次現場看到本尊很酷，後來就愈來愈多人搶拍，李洋則來者不拒。

李洋和學生互動時，認出運動員宣誓代表的學生時，分享自己觀察她宣誓時很緊張，一下去就開始笑。高三學生汪在琳和他合照時發問，「你還記得我是誰嗎？」還撂一句李洋代言Speak最常講的「I can English better」，李洋立刻想起兩人上次見面的互動，直呼自己記憶力很好。

平時在運動部周邊練跑的李洋說，歡迎學生一起跑步，如果愈來愈多人參與運動，絕對是好事。是否擔心會有許多學生跟著跑？他笑說，應該不會有人那麼早起，7點左右就跑步，另提及下雨時，會在室內跑跑步機，有時候會有其他運動，通常周六、日去做重量，今天還沒辦法，因為早上做重量比較危險，身體還沒醒，會有點推不起來。

張云棻分享邀請李洋的契機，源於在籌備會時，學生與家長特別希望今年可以邀請好鄰居、運動部長李洋到來，加上中山女高運動風氣盛行，也能幫忙促動全民運動。未來部長有機會到校上課互動？她說，「學生跟家長很期待，希望有這個緣份。」

北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，運動部長李洋（右）受邀為大隊接力鳴槍，...
北市中山女高創校128周年校慶活動今登場，運動部長李洋（右）受邀為大隊接力鳴槍，現場學生開心與他合影。（記者林佳彣／攝影）
中山女高2位學生今天鼓起勇氣上前跟運動部長李洋自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很...
中山女高2位學生今天鼓起勇氣上前跟運動部長李洋自拍，滿臉開心，大讚「部長親切力很高」。（記者林佳彣／攝影）
中山女高今128周年校慶，高一大會舞「Dance of Power」登場時，運動...
中山女高今128周年校慶，高一大會舞「Dance of Power」登場時，運動部長李洋坐在台上也特別拿出手機紀錄當下。（記者林佳彣／攝影）
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右）受邀出席，與校長張云棻（右）比...
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右）受邀出席，與校長張云棻（右）比耶合影。（記者林佳彣／攝影）
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（中）受邀出席，為大隊接力賽鳴槍。（...
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（中）受邀出席，為大隊接力賽鳴槍。（記者余承翰／攝影）
今天是運動部長李洋（左）第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地...
今天是運動部長李洋（左）第二次進到中山女高校園，所到之處，圍繞許多師生們，遠遠地拿手機和相機拍照。（記者林佳彣／攝影）
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（左三）與校歌創作人黃國倫（左二）等...
中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（左三）與校歌創作人黃國倫（左二）等人受邀出席，與校長張云棻（右三）一同切蛋糕慶祝。（記者余承翰／攝影）

李洋 民運

上一則

李洋每天都跟中山女高校長「道早安5次」 背後原因曝光

延伸閱讀

李洋每天都跟中山女高校長「道早安5次」 背後原因曝光

李洋每天都跟中山女高校長「道早安5次」 背後原因曝光
大三時創業半年就倒閉 沈夢辰慘遭現實打臉

大三時創業半年就倒閉 沈夢辰慘遭現實打臉
半年虧3萬人幣…沈夢辰憶大學創業 自嘲「現實啪啪打臉」

半年虧3萬人幣…沈夢辰憶大學創業 自嘲「現實啪啪打臉」
「不想脆弱被看見」戴資穎退役 在位世界羽球后214周

「不想脆弱被看見」戴資穎退役 在位世界羽球后214周

熱門新聞

教育券可讓民眾擁更多選校的彈性空間。（美聯社檔案照）

全球排名27的超級富豪大筆金援共和黨 要實現教育券

2025-12-05 08:53
最新分析報告發現，聖地牙哥加州大學大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。圖為聖地牙哥加大普萊斯學生活動中心（UCSD官網）

聖地牙哥加大大學生 數學僅小學程度 哪裡出問題？

2025-12-05 01:00
紐約大學招生官 Joanne Garcé-Rodríguez。（取自本報資料庫）

紐約大學招生官解讀學校想要的人才 協助高中生更加了解當前局勢

2025-12-05 13:51
演講嘉賓 Cecilia 與學生家長們分享大學申請秘訣。本報資料庫

菁英高中輔導界雙雄攜手 為高中生拆解「大學申請陷阱」

2025-12-04 11:13
中山女高校長張云棻（左三）分享，她每天站門口會遇到運動部長李洋（右三）在跑步，兩人都會互道早安至少5次。此為李洋10月到訪中山女高。（取自臉書「李洋/Lee Yang」）

李洋每天都跟中山女高校長「道早安5次」 背後原因曝光

2025-12-06 04:38
「EMI 免試托福試辦計畫」記者會邀請4所台灣雙語計畫標竿大學學生分享EMI收穫與成長，並由學術交流基金會說明與美方4所大學合作試辦方式。（記者李芯／攝影）

全球首例 台灣大學生修EMI全英語課程 可免托福申請紐約大學等4校

2025-11-17 04:29

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型