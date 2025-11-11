酷英平台、英檢系統新增AI聊天機器人 大專生準備雅思、托福也可用

國教署表示，學生在酷英平台完成學習後，可以運用英檢系統了解自己的英語能力是否已達到個級別能力標準。（記者李芯／攝影）

應用AI 技術的語言學習工具日新月異，台灣教育部 的「酷英平台」及「英語自主檢測系統」近日推出新功能，除了新增AI聊天機器人、寫作輔助工具，現在連大專學生都能使用，並可用來準備托福、雅思等英語檢定。

教育部主任秘書林伯樵說，近期酷英平台及英語自主檢測系統引進新功能，首先是學習級別延伸到接近專業的CEFR「B2」級別，並設立大專課程專區，讓大專生有學習資源挑戰托福、雅思等英檢。再來就是引入AI技術，增進學生聽、說、讀、寫的不同技能，例如，酷英平台推出的英語聊天機器人可以讓學生練口說，AI寫作輔助能得到即時回饋。

林伯樵指出，教育部希望能提升學 習環境，給學生最好的資源、工具走向全世界，讓學生能不受環境限制，每個人都有相等的學習資源。

台灣師範大學英語系特聘教授陳浩然說，酷英平台新增多項功能，例如有各式各樣的聊天機器人可以聊天對話；透過語音合成工具，可以讓學生學到英國腔、美國腔等30多種正確發音；AI寫作工具能夠自動批改內容，非常準確有效。而英檢系統提供口說測驗的逐字分析，學生的每一個單字發音都能得到即時回饋以及客製化的學習建議。

國教署表示，學生在酷英平台完成學習後，可以運用英檢系統了解自己的英語能力是否已達到個級別能力標準，系統不只會即時給出成績，還會分析學習表現、推薦相對應的酷英平台學習資源。

至於酷英網、英檢平台與坊間AI英語學習系統有何不同，陳浩然進一步指出，酷英的聊天機器人有300多種，有小朋友喜歡的卡通人物，也有大專學生會面對的系所教授。此外，坊間軟體需要購買、限制對話時數，教育部則全力支持酷英網，希望學生可以多多使用。