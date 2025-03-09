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美國學校也嘗試禁用手機 校長指禁令有挑戰：有助學生保持專注

中央社／維吉尼亞州亞歷山卓8日綜合外電報導
在維吉尼亞州的一所紅磚學校，瓊斯（Hayden Jones）是被禁止使用手機的1000名學生之一，這是為了提升學習效果所進行的一項試驗。示意圖。（聯合報系資料照）
在維吉尼亞州的一所紅磚學校，瓊斯（Hayden Jones）是被禁止使用手機的1000名學生之一，這是為了提升學習效果所進行的一項試驗。示意圖。（聯合報系資料照）

維吉尼亞州的一所紅磚學校，瓊斯（Hayden Jones）是被禁止使用手機的1000名學生之一，這是為了提升學習效果所進行的一項試驗。

但從這位12歲孩子聳了聳肩的反應，可以看出一些學生和家長的懷疑。

法新社報導，吐溫中學（Twain Middle School）這項電話禁令，是美國各地實施的一系列措施之一，也是巴西、法國等地效仿的全球運動的一部分。

支持者認為，這些限制可以保護學生在校期間免受使用智慧型手機的明顯危害；反對者卻表示，這些措施未能讓青少年為他們將不可避免地進入的數位世界做好準備。

去年9月以來，瓊斯每天早上都必須把他的Android手機放入一個有磁性的手機袋中並鎖住，直到放學前都無法使用，這是本學年試辦計畫的一部分。

瓊斯在走廊接受法新社訪問時表示，希望這項禁令能在他9月開始上8年級時取消。

「我希望可以去置物櫃打電話給我爸媽，這對我來說恨重要。」他還說，有些同學找到繼續用手機的辦法，比方說，帶個「假機」放進袋子裡。

學校校長莫夫（Matthew Mough）坦承，執行禁令以及贏得學生的支持具有挑戰性，但他說，多數人都遵守規則。

「有手機的孩子大部分不喜歡這項規定，但如果你與他們深入交談，他們會承認這樣有助他們保持專注。」

莫夫表示，手機禁令減少了課堂上的干擾、網路霸凌和學生聚會蹺課的情況。

維吉尼亞州 升學 智慧型手機

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