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被控AI抄襲退學 中國博士生告明尼蘇達大學歧視

被控AI抄襲退學 中國博士生告明尼蘇達大學歧視

記者胡玉立／即時報導
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明尼蘇達大學 。(明尼蘇達大學官網)
明尼蘇達大學 。(明尼蘇達大學官網)

明尼蘇達大學(University of Minnesota)一月以在考試中抄襲人工智慧(AI)答案為由，開除博士第三年的中國籍博士生楊海山(Haishan Yang，音譯)。這位可能是首位因AI遭大學勒令退學的學生否認抄襲，他1月控告明尼蘇達大學和一名教授歧視和誹謗，2月另向明尼蘇達州人權部門投訴，指自己因國籍而遭受歧視。

明尼蘇達大學指楊海山去年8月在初級考試中使用AI，涉及學術不誠實。該校對學術不誠實的定義包括「未經授權使用線上學習支援和測試平台」。

33歲的楊海山來自福建、母語為閔南話，他先前已在猶他州州立大學取得衛生經濟學博士學位。對於自己被控抄襲，楊海山辯稱，身為母語非英語人士，他使用了ChatGPT來檢查自己文法，並未在初步考試中使用AI。

楊海山提供給明尼蘇達日報(Minnesota Daily)的大學文件顯示，四名參與評審的明大教員質疑他的作答有一部分在AI幫助下完成。校方評分人員核對楊海山和ChatGPT的答案，指二者有極相似處，似乎不是巧合。

但楊海山表示，一位漢娜·內普拉什(Hannah Neprash)教授修改過ChatGPT生成答案部分內容，未提供ChatGPT答案的共享鏈接，就直接以一份PDF文檔分享給其他審查他考試的教授。他1月已對內普拉什提出誹謗訴訟。

明尼蘇達大學學生權益服務部助理主任克里茨曼(Roxanne Krietzman)在聽證會中表示，AI偵測結果顯示楊海山涉嫌抄襲的題目僅佔總試卷的6.6%，該部分使用AI可能性為89%；其他未涉抄襲的題目答案使用AI的可能性低於30%。

楊海山表示，拿既有的檢測AI方法分析非英語母語學者的研究成果，並不可靠。菲律賓瑪普阿大學(Mapúa University)傳播學助理教授吉雷(Louie Giray)也表示，AI偵測器往往根據的是字詞使用方法和頻率；母語非英語人士通常使用簡單字句書寫，可能會被AI檢測程式標記為異常寫作模式。

華盛頓大學研究發現，Turnitin的AI偵測器分析未使用AI的作業時，錯誤率為25%。

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