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阿曼王國首派員赴台培訓半導體人才 外交部：提升國際形象

記者郭政芬／新竹即時報導
阿曼半導體研習班學員學習半導體封測相關技術。（明新科大提供）
阿曼半導體研習班學員學習半導體封測相關技術。（明新科大提供）

外交部委託明新科技大學「半導體人才培育基地」辦理「2024阿曼半導體研習班」，這批包括大學生、工程師在內的11位阿曼學員，日前完成在台兩周的培訓課程。外交部公使鄧盛平表示，台灣在半導體科技的領先地位，國際人才紛紛前來研習半導體，有助於提升國際形象，及增加雙方的交流。

這是阿曼王國首度派員在12月16日到27日前來台灣研習培訓，明新科大校長林啓瑞說，明新科大有全台面積最大的「半導體人才培育基地」，是國際人才前來研習培訓的最佳場域，能了解半導體產業運作，及台灣在半導體科技的發展與技術。

外交部委辦的「阿曼半導體研習班」，為讓學員快速熟悉半導體產業及相關技術，課程強調理論結合技術實作，從樣品製備、光罩設計、光刻、封裝測試等技術，熟悉操作光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等高端設備，也有力成、美達科技的業師支援，進行兩周完整課程。

阿曼學員Ammar Nasir Al Balushi說，很開心能來台灣向半導體領域的專家學習，在半導體製程、封裝測試、氧化製程、光學微影等項目深入研究，透過研習加強阿曼與台灣間的合作與交流。

在阿曼學員於明新科大研習的同時，明新科大也有包括工程學院院長李志鴻在內的4名教授，與優貝克科技、汎銓科技、力旺電子3家半導體產學合作廠商，及創意電子，在外交部與駐阿曼與王國台北經濟文化辦事處的安排下組代表團，於12月15日到20日間前往阿曼交流訪問，明新科大也與尼茲瓦大學共同舉辦一場全天的半導體研討會，同時簽署教育合作備忘錄。

阿曼半導體研習班學員學習半導體封測相關技術與儀器操作。（明新科大提供）
阿曼半導體研習班學員學習半導體封測相關技術與儀器操作。（明新科大提供）
阿曼半導體研習班學員完成在台兩周培訓課程，與出席結業式的外交部鄧盛平公使、國合會...
阿曼半導體研習班學員完成在台兩周培訓課程，與出席結業式的外交部鄧盛平公使、國合會李志宏副秘書長、阿曼官員代表等貴賓，及明新科大林啓瑞校長、半導體基地老師合影。（明新科大提供）

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