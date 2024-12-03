怕被拒入境 華人留學生聖誕假期不敢回國

由於擔心川普收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校。圖為哥倫比亞大學校園。(記者曹馨元╱攝影)

由於擔心候任總統川普 入主白宮 後會發布一系列收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校，讓原本打算回家過年的華人留學生憂慮重重。

康乃爾大學的國際服務(International Services)辦公室在11月26日發表一份指南，稱川普在就職不久後可能會頒布旅行禁令(Travel Ban)，而他在上一任期內所針對國家的公民，包括緬甸、北韓 等，很可能會再次被禁止赴美；同時，該指南也表示，旅行禁令名單可能會加入新的國家，「特別是中國和印度」。指南建議所有國際學生和教職工在2025年1月21日前回到美國，稱如果無法做到這一點，就要做好返美日期遭延期的準備。

麻省理工學院和衛斯萊恩大學(Wesleyan University)等也發布了類似的「出行警告」。馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)也建議國際學生「強烈考慮」在川普上任前返美，表示這是「根據第一屆川普政府所制定旅行禁令的經驗，基於謹慎的考量而提出這項建議」。

在川普的上一任期，他於入主白宮的第一個星期就簽署了行政命令，禁止幾個穆斯林國家、北韓及委內瑞拉的公民訪美。

中文社交媒體小紅書上，許多留學生紛紛發帖表示焦慮，並尋求建議，「孩子還能回家過年嗎」；一名康乃爾的學生稱，「看得心驚肉跳，放棄了，寒假不敢回了」。

在時尚技術學院(FIT)就讀大三的楊同學表示，由於今年的農曆春節在1月29日，而學校的開學日是1月27日，她身邊的很多同學原本打算請幾天假，過完春節再返校。「我看到小紅書上的討論也很擔心」，楊同學說由於自己就讀的專業並不敏感，她還是打算聖誕假回國，「我買的是26日回來的票，但也做好了改期的準備」。

移民律師古奇(Edward Cuccia)對此表示，「我的建議很簡單：不是非必要的出行就不要離開美國」；他不認為中國和印度「將很可能被列入旅行禁止名單」，但「誰會知道川普將怎麼做呢」。