怕被拒入境 華人留學生聖誕假期不敢回國
由於擔心候任總統川普入主白宮後會發布一系列收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校，讓原本打算回家過年的華人留學生憂慮重重。
康乃爾大學的國際服務(International Services)辦公室在11月26日發表一份指南，稱川普在就職不久後可能會頒布旅行禁令(Travel Ban)，而他在上一任期內所針對國家的公民，包括緬甸、北韓等，很可能會再次被禁止赴美；同時，該指南也表示，旅行禁令名單可能會加入新的國家，「特別是中國和印度」。指南建議所有國際學生和教職工在2025年1月21日前回到美國，稱如果無法做到這一點，就要做好返美日期遭延期的準備。
麻省理工學院和衛斯萊恩大學(Wesleyan University)等也發布了類似的「出行警告」。馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)也建議國際學生「強烈考慮」在川普上任前返美，表示這是「根據第一屆川普政府所制定旅行禁令的經驗，基於謹慎的考量而提出這項建議」。
在川普的上一任期，他於入主白宮的第一個星期就簽署了行政命令，禁止幾個穆斯林國家、北韓及委內瑞拉的公民訪美。
中文社交媒體小紅書上，許多留學生紛紛發帖表示焦慮，並尋求建議，「孩子還能回家過年嗎」；一名康乃爾的學生稱，「看得心驚肉跳，放棄了，寒假不敢回了」。
在時尚技術學院(FIT)就讀大三的楊同學表示，由於今年的農曆春節在1月29日，而學校的開學日是1月27日，她身邊的很多同學原本打算請幾天假，過完春節再返校。「我看到小紅書上的討論也很擔心」，楊同學說由於自己就讀的專業並不敏感，她還是打算聖誕假回國，「我買的是26日回來的票，但也做好了改期的準備」。
移民律師古奇(Edward Cuccia)對此表示，「我的建議很簡單：不是非必要的出行就不要離開美國」；他不認為中國和印度「將很可能被列入旅行禁止名單」，但「誰會知道川普將怎麼做呢」。
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