親眼見識「美式教育」 華人看孩子1舉動深感震撼

中美教育習慣差很大,美國多數家庭採取較為自由的教育模式,相反的中國家庭為小孩施加的壓力則相對較大,也使不少華人 對美式教育感到羨慕。有在美國生活的網友分享「中美家庭教育的差異」,最大的不同就是會經常表示感謝之情,讓他相當震撼。

一名網友在社群軟體小紅書 貼文分享,他近日到美國某個家庭執行裝修工程,屋主是一對工程師夫妻,兩人在家工作,約到下午5點將上幼兒園的孩子接回家。孩子回家後,爸爸會帶著孩子來跟他打招呼,並解釋裝修進度,孩子也會向他提問裝修的知識,最後孩子會再給他一瓶水或是汽水表示感謝,每天都是如此。

他在另一個白人家庭施工時,觀察到女主人都會依序將三個小孩安排好吃飯的座位,並且擺好餐具、食物等,最小的孩子大約一、兩歲,即使小孩吃得滿桌都是,媽媽也不會罵人,吃完後媽媽會收拾飯桌,小孩們也都會說「thank you mom」。

該網友表示,「這讓我真的挺感慨中美家庭教育的巨大差異,在美國的許多華人家庭我都沒有看過這些,或許這就是文化的差異吧?」

其他有同在美國的華人網友留言「我家小孩3歲,每次吃飯都是自己吃光,不會弄到滿桌,他會跟我說mama thank you for cooking. 就算是外賣打包也會跟我說,之後會說delicious,真的會很開心」、「我們家也是互相謝謝thank you 常說, 然後帶娃去北京玩的時候,哥說我和孩子之間太客氣了, 不夠親密」。

還有人留言「這不是正常教育嗎?你童年過得多悲慘居然覺得特別?」、「美國這邊教育沒啥模板,全靠父母」、「每個家庭風格不一樣,我從小對我爸媽說謝謝,我老公就覺得很奇怪」。但也有人說「美國的幼稚園跟小學都是這麼教的。但沒用,去看看那些teenager是啥樣吧」、「這和白人,黑人,華人沒有任何關係,做好父母,就可以了」。