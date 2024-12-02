親眼見識「美式教育」 華人看孩子1舉動深感震撼

網友見識美式教育後深感震撼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

中美教育習慣差很大，美國多數家庭採取較為自由的教育模式，相反的中國家庭為小孩施加的壓力則相對較大，也使不少華人 對美式教育感到羨慕。有在美國生活的網友分享「中美家庭教育的差異」，最大的不同就是會經常表示感謝之情，讓他相當震撼。

一名網友在社群軟體小紅書 貼文分享，他近日到美國某個家庭執行裝修工程，屋主是一對工程師夫妻，兩人在家工作，約到下午5點將上幼兒園的孩子接回家。孩子回家後，爸爸會帶著孩子來跟他打招呼，並解釋裝修進度，孩子也會向他提問裝修的知識，最後孩子會再給他一瓶水或是汽水表示感謝，每天都是如此。

他在另一個白人家庭施工時，觀察到女主人都會依序將三個小孩安排好吃飯的座位，並且擺好餐具、食物等，最小的孩子大約一、兩歲，即使小孩吃得滿桌都是，媽媽也不會罵人，吃完後媽媽會收拾飯桌，小孩們也都會說「thank you mom」。

該網友表示，「這讓我真的挺感慨中美家庭教育的巨大差異，在美國的許多華人家庭我都沒有看過這些，或許這就是文化的差異吧？」

其他有同在美國的華人網友留言「我家小孩3歲，每次吃飯都是自己吃光，不會弄到滿桌，他會跟我說mama thank you for cooking. 就算是外賣打包也會跟我說，之後會說delicious，真的會很開心」、「我們家也是互相謝謝thank you 常說， 然後帶娃去北京玩的時候，哥說我和孩子之間太客氣了， 不夠親密」。

還有人留言「這不是正常教育嗎？你童年過得多悲慘居然覺得特別？」、「美國這邊教育沒啥模板，全靠父母」、「每個家庭風格不一樣，我從小對我爸媽說謝謝，我老公就覺得很奇怪」。但也有人說「美國的幼稚園跟小學都是這麼教的。但沒用，去看看那些teenager是啥樣吧」、「這和白人，黑人，華人沒有任何關係，做好父母，就可以了」。