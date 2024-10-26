選前利多 經濟困難者可申請「免除學貸」

大選前夕，拜登政府提出新的免除學貸計畫助選，擬針對因「災難性財務困境」而無法償還貸款的借款人，受惠人數預計達800萬人。圖為民眾今年9月在白宮前要求減免學貸。(美聯社)

距離大選不到兩周，拜登 政府又提出新的免除學貸 計畫助選，擬針對因「災難性財務困境」而無法償還貸款的借款人，受惠人數預計達800萬人。

紐約時報報導，根據擬議的法規，如果教育部 確定「該困境可能會損害借款人全額償還能力，或使還款成本不合理」時，教育部長便有權取消其聯邦學貸；困境可能包括意外的醫療費用、繁重的兒童或老人照護費用、自然災害造成的經濟損失。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)聲明表示，支離破碎的學貸體系長期以來讓那些心力交瘁和財務災難的借款人很難獲得救濟，「這是不對的」。

若計畫實施將提供兩種減免途徑。首先是教育部分析借款人的家庭收入、資產、總債務餘額等17項因素，自動取消在未來兩年內至少有80%違約可能性的借款人之貸款。另一種則是要借款人自行申請免除債務、呈報其困境原因及財務資訊，供教育部全面評估。

拜登政府已將學貸視為國家經濟問題，今年更試圖針對不同族群提出大規模豁免，但各共和黨州提出法律挑戰一再成功阻止這些計畫。去年最高法院也駁回一項野心更大、為多達4500萬人免除共4000億元的計畫。

教育部目標是在明年敲定，而與今年之前的學貸計畫一樣，該政策未來幾周將公布於聯邦公報(Federal Register)接受審查和公眾評論。

此計畫自然引來共和黨人反對，參院健康、教育、勞工與退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions, HELP)成員卡西迪(Bill Cassidy)25日聲明稱「拜登和賀錦麗再一次藐視最高法院和國會，單方面頒布他們的學貸計畫，又把債務轉移到那些選擇不上大學、自付學費或已完成學業的民眾身上」。

教育官員則承諾提供公平的保險機制，以應對導致欠款的不可預見因素，如今年的颶風海倫和米爾頓。