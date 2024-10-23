我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

哈佛這年學生 40%來自私校 紐約富爸媽為孩子搶進窄門

編譯俞仲慈／即時報導
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)

2023年研究發現，常春藤盟校來自高收入家庭學生的人數遠多於低收家庭學生，顯示擠入名校的競爭愈來愈激烈，許多家長未雨綢繆，提前向招生顧問尋求進私立學校的機會，掃除子女以後入頂尖大學的障礙。

新聞周刊(Newsweek)報導，以升大學知名的紐約市菁英私立學校Horace Mann、Trinity School和Spence School，提供從幼兒園到12年級的課程，每年學費超過6萬元以上，但希望子女擠入窄門的家長大有人在。

紐約市招生顧問唐娜·哈達德(Dana Haddad)說：「我的工作就是平衡家長期許以及真正對孩子最好的學校。」他並強調：「父母不想讓孩子失敗，希望他們成功，在討論孩子優缺點後，家長原本屬意的學校經常會改變。」

一旦家長與孩子達成共識，哈達德就會擬定一份名校清單提供客戶參考，「家長通常希望孩子就讀學術成績高、課外活動豐富的名校，但也需要考量孩子的個性和個人需求」。 

和客戶長時間溝通後，哈達德會挑選適合的學校，就會針對招生過程包括「獨立學校入學考試」（ISEE）或「中學入學測驗」（SSAT）等入學考試、面試，撰寫引人注意的自傳等進行輔導，以突顯客戶孩子的個人優勢、課外興趣和才能。

哈達德客戶的子女年齡從幼兒園到高中生都有，但是她強調：「全面發展才是關鍵，考試成績只是其中一小部分，菁英學校還會參考學生和家長面試、老師推薦以及學生成績單。」

不過擠入名校的競爭愈來愈激烈，需要更多輔導與準備作業，哈達德坦言：「不可能總是心想事成，並且家長很快就會知道自己的朋友也是競爭對手。」

雖然客戶多為富裕家庭，但哈達德也願意打折優惠手頭拮据的客戶，「我協助他們展現出最好一面，確保他們有機會錄取。」

根據統計，截至2022年美國學童有一成就讀私立學校，而2024年耶魯大學畢業生有19%來自私校，哈佛2025年畢業的學生則有將近40%是私校畢業生，達特茅斯學院(Dartmouth)2026年畢業的私校生比率甚至超過40%。

紐約市 耶魯大學 常春藤

上一則

校友不滿校方處理反以色列抗議 哈佛捐款減少15％

延伸閱讀

「升大學教育講座」名校招生專家分享大學申請秘訣 11月等你報名

「升大學教育講座」名校招生專家分享大學申請秘訣 11月等你報名
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝
地鐵客流量 疫後新高仍輸疫前

地鐵客流量 疫後新高仍輸疫前
強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

熱門新聞

有形的東西終究會消失，該跟孩子分享的，是你走過的這段人生。示意圖。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

該留給孩子的遺產 並不是金錢

2024-10-20 07:45
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)

哈佛這年學生 40%來自私校 紐約富爸媽為孩子搶進窄門

2024-10-23 18:28
柏克萊加州大學電腦科學教授歐布萊恩近期敲響科技業就業市場的警鐘。他在領英發文透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。（美聯社）

念科技類學位不再保證有工作？柏克萊加大教授曝畢業生求職慘況

2024-10-01 07:04
哈佛大學富裕的校友不滿校方處理反猶太問題，導致該校捐款收入減少15%。圖為哈佛校園。(美聯社)

校友不滿校方處理反以色列抗議 哈佛捐款減少15％

2024-10-20 23:25
調查列出大學畢業後「最薪酸」的10大科系，其中又以藝術相關科系最多。(美聯社)

藝術、臨床心理皆上榜 調查：大學念「這10科系」最沒錢途

2024-10-09 03:20
大學畢業後的未來出路是不少人考量的重點。圖為新澤西州一所大學的畢業禮。(美聯社)

美國2024最有價值學位 9科系年薪6位數美元起跳

2024-10-06 03:45

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝