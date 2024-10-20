該留給孩子的遺產 並不是金錢

有形的東西終究會消失，該跟孩子分享的，是你走過的這段人生。示意圖。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

經歷嚴格的行腳修行，才能成為獨當一面的僧侶。要幾年才能成為僧侶？要怎麼做才能獨當一面？這些並沒有明確的基準。不是靠制度決定，更沒有所謂的畢業證書，師父認定你能獨當一面的時候，就是正式的僧侶。

師父做出「這個人已經是獨當一面的僧侶」的判斷後，會舉行稱為「傳法」的儀式。所謂的「傳法」，是將承繼的「法」傳授給弟子的儀式，不會交付任何書面的東西。沒有給予任何有形的物品，而是傳授無形的「心」。

自己從師父那邊承接了「法」，現在將之傳承給弟子，這就是佛教的「相續」（繼承之意）。現在談到「繼承」，都是指財產的傳承，但本意並非如此。

「相續」一詞是從明治時代開始被使用，針對從父母那裡承接來的財產要加以課稅，所以政府才開始使用這個佛教用語。原本的意思是傳授無形的「傳法」。

反過來說，在思考要留給孩子什麼遺產時，我想應該不是房子或金錢，應該留給孩子的就如同師父傳給弟子的，是無形的「心」。

為人父者不經意地跟孩子提及我賺了多少錢、我得到多了不起的頭銜，驕傲自滿地說「我留給你這麼多財產」。但是這些有形的東西終究會消失，頭銜在你從公司退休 那一天起就會失去，家裡的錢更不可能永遠滿盈，所以該跟孩子分享的，是你走過的這段人生。

包括工作態度，相信什麼？如何面對艱難困苦？還有對孩子是抱持著怎樣的關愛之情？自己走過的人生道路，你所有經歷過的喜怒悲歡，都可以跟孩子說。

透過父母親的生活態度，孩子可以找到自己人生的啟發。謹記著雙親的教誨，困苦時也能面對。對人生而言，最重要的是什麼？自己該怎麼走才對？能夠培養孩子生存能力的不是有形的財產，而是雙親無形的「心」。

五十歲的人，孩子大多是高中生或大學生，此時可以稍微開始提及自己的人生經歷，即便孩子已踏入社會，也絕對不遲。這是為了讓孩子能夠獨當一面，雙親進行「傳法」的儀式。即便你的人生有多麼不堪也無妨，將經歷過的成功及失敗都說給孩子聽，如此親子 間才能有所連結。

請記得，頭銜、財產無法加強親子間的情感。

《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》（圖片提供／聯經出版）

（本文出自《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》，聯經出版／枡野俊明，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）