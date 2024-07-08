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分享反猶簡訊 哥大三高管被撤職

編譯盧炯燊／即時報導
哥倫比亞大學宣布，三名院長級主管因為反猶簡訊事件已被免職。圖為哥大校園4月間被支持巴勒斯坦示威者占據。(美聯社)
哥倫比亞大學宣布，三名院長級主管因為反猶簡訊事件已被免職。圖為哥大校園4月間被支持巴勒斯坦示威者占據。(美聯社)

哥倫比亞大學三名高管在校內交換簡訊，討論猶太生活時「觸及古老反猶太主義」，早前已遭停職，現在全部撤職，無限期放假。

校長莎菲克(Minouche Shafik)及教務長奧林托(Angela Olinto)，8日在給全校教職員及學生的信件中表示，哥倫比亞學院(Columbia College)的三名管理層人員，已被永久解除職務。涉事的學院院長索雷特(Josef Sorett)雖有參與討論，但已致歉，繼續保留原職。

沙菲克表示，哥大將在今年秋季為教職員啟動一個「強有力的」反猶太主義及反歧視培訓計畫，也會對學生提供相關培訓。

三名遭解職的主管分別是哥倫比亞學院副院長兼行政長蘇珊．張金(Susan Chang-Kim)、大學生生活主任克羅姆(Cristen Kromm)、負責學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克(Matthew Patashnick)。

他們5月31日在一場討論加薩戰爭局勢下，校園內反猶太主義及猶太人校園生活的小組活動中，相互分享了帶有貶意的簡訊，內容遭人截圖並給保守派媒體「華盛頓自由燈塔」取得及公開。

一個簡訊表示，有人可能利用校園內的抗議活動而藉機籌款；另一則暗中批評了另一高層拉比海恩(Yonah Hain)關於猶太主義的文章。

活動期間，張金另曾與哥倫比亞學院院長索雷特交換簡訊；張金發出嘲諷哥倫比亞／巴納德猶太學生組織(Columbia/Barnard Hillel)執行總監科恩(Brian Cohen)的文字給約索雷特；索雷特回覆「LMAO」，意為「笑死我了」。

奧林托表示，索雷特已就此道歉，並承諾努力修復交流簡訊造成的傷害，他將繼續領導學院。

索雷特8日在給哥倫比亞學院全體教職員及學生的信件說，「交換的一些簡訊，可能會讓人想起反猶太主義的比喻，任何貶低及造成分裂的語言，都是不可接受的。」

猶太 加薩 歧視

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