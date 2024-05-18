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烏干達移民之子 122所大學爭相錄取 各校提供獎助學金達530萬元

烏干達移民之子 122所大學爭相錄取 各校提供獎助學金達530萬元

記者胡玉立／即時報導
加州奧克蘭市18歲烏干達移民子弟赫姆斯·阿特格卡。(取自X平台)
加州奧克蘭市18歲烏干達移民子弟赫姆斯·阿特格卡。(取自X平台)

加州奧克蘭市18歲烏干達移民子弟赫姆斯·阿特格卡(Helms Ategeka) 下個月高中畢業，五年前來美和父親會合的他，最想成為流行音樂歌手。當他告訴父親，大學想攻讀音樂時，父親並不高興；但赫姆斯使出讓父親「折服」的絕招：申請超過150所大學，結果被122所大學錄取，獲各校提供總計530萬元獎助學金。

赫姆斯的父親阿特格卡(Chris Ategeka)告訴美國有線電視新聞網(CNN)，他為赫姆斯3.94的GPA自豪，希望兒子能選擇經濟穩定的職業，但兒子「堅信音樂就是他想做的事，於是我告訴他：『你想當音樂家嗎？ 這需要付出很多努力。』他則用申請無數個大學來展示他確實有決心付出努力。」

「我為音樂而生；大部分時間都花在聽音樂、創作音樂或表演。當我做和音樂有關的事時，最有活力和成就感，」赫姆斯說，他申請大學的關鍵要求是：學校必須有強大的音樂課程。他花了很多時間為不同學校寫論文，在文章中強調自己對音樂的熱情和移民背景。

赫姆斯的父親阿特格卡2000年代末從家鄉烏干達移民到美國，當時就讀柏克萊加大。赫姆斯和母親留在烏干達西部小鎮波特爾堡(Fort Portal)；2019年才來加州與父親團聚。

赫姆斯抵美不久，世界就因新冠疫情停擺；遠距上學，讓他錯過了大部分與他人互動了解美國文化細微差別的機會。因此，他一開始並不確定自己的大學申請能否引起共鳴或滿足許多要求。被這麼多所大學接納，他始料未及。

但赫姆斯就讀的海德-羅伊斯高中(Head-Royce High School)現代戲劇老師拉皮德斯(Ricky Lapidus) 並不驚訝。他說：「赫姆斯熱愛學習，他對他人的興趣就像對成績的興趣一樣。他富有同理心，對待學校的方式是：我如何學習更多，以便更理解他人？他在大學中脫穎而出，正是因為他的大腦和他探索新事物的喜悅與意願。」

經過幾個月的研究，赫姆斯已經做出選擇：他將前往父親的母校柏克萊加大學習音樂。柏克萊加大發言人證實他已被錄取。

柏克萊加大 移民 加州

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