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讀多少忘多少？提高學習效率有竅門

candiceclass
(路透)
(路透)

你是否常常覺得，念書時覺得都記得了，但實際上寫題目時，卻又總是模模糊糊回想不起來呢？有時候自己好像讀多少忘多少，學習效率很差，有沒有什麼能增進學習效率的訣竅呢？

根據《學習如何學習》一書兩位作者根據神經科學研究的理論，加上Candice先生的自身經驗，整理出幾個學習技巧，提高學習效率。

積極回想

所謂的「積極回想」，便是當你讀書時，先整體讀過一整段或一整章，並用筆在書旁用自己的話寫下你認為本章的重點，之後「將書蓋上開始回想」，這章節主要教了些什麼，重點在哪。這樣的方式會刺激你的大腦主動做搜尋，而不是被動地閱讀，絕對能讓你理解和記憶知識的速度和效率變更好。

長期記憶vs.工作記憶

你是否遇過，考試前一天拼命讀書，當天考試也寫得出來，但考完後沒幾天便忘光光，這樣應付臨時小考還行，只要遇到大範圍的考試，便落差很大且束手無策。

該如何解決呢，將書上的記憶變成長期記憶，我們學習新東西時，新知識儲存為工作記憶，工作記憶只要一段時間不使用，便會忘記，而進入長期記憶的知識，不會消失的那麼快。

而透過「專注」的反覆「練習」，並利用圖像化的方式記憶，因為相較文字與數字(文字和數字是人類數千年內才發明的)，人類更擅長記憶地點和方向，也就是「視覺空間記憶」，能更快的把知識存入你的「長期記憶」中，而不容易忘記。

自我解說法

讀完書後，你怎麼知道你真的懂了呢，是不是有什麼盲點你不知道的？最簡單的便是把這知識用簡單原理向別人從頭到尾解說一次，也就是教懂別人，常聽到的費曼學習法也是同樣道理。

找不到人聽你解說？十分簡單，拿起桌上的模型或玩偶，假裝它是一個人，把你理解後的知識解說給它聽，如果你讀書時有任何盲點，相信你會在解說到一半時卡住，重新理解盲點後，再自我解說一次，反覆直到完全懂了為止。

刻意練習與交錯練習

不要總是練習自己已經熟練的題型，這雖然比較舒服，但對進步沒有幫助。

把自己所有不熟悉的題型挑出來，不要做完題型A後再做題型B，這樣只會讓你習慣只使用單一技巧解題，建議你可以題型A→題型B→題型D→題型C，每種題型做一兩題並交錯練習，能幫助你的大腦去比較各種題型所需的技巧，認識它們的差異性，讓你未來遇到變化題型時更能隨機應變。

動手練習

而數學科目，要靠著自己解題，而不是直接看解答的解題步驟，然後一路看下去，覺得自己都懂了，這種「看懂了」和真正理解有一大段的差距，畢竟考場上可沒有解答在旁邊讓你看懂不是嗎。

那遇到不會且卡住的題目該怎麼辦，你可以看解答，但你看的是你缺失沒想到的那個解題步驟，了解關鍵後，再從頭到尾自己動手解題計算一次，確定沒問題。過一陣子後，再重新解題一次，如果還是都沒有卡住，那才可以說自己真的懂了。

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