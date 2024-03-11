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市調：多數青少年稱沒有智慧型手機時「快樂平靜」 但仍不設限使用

編譯周芳苑／綜合11日電
丕優調查，有四分之三的青少年感覺不用手機時會較為平靜，且有四成五認為手機有助課業。（美聯社）
丕優調查，有四分之三的青少年感覺不用手機時會較為平靜，且有四成五認為手機有助課業。（美聯社）

丕優研究中心(Pew Research Center)11日公布的最新調查顯示，全美95%的青少年擁有手機，而四分之三說沒有手機時覺得快樂平靜；儘管沒有手機有正面好處，但多半並未因此限制手機或社群媒體使用。

手機、社群媒體對青少年造成重大影響已引起政府決策者及兒童權益倡議人士嚴重關切，丕優研究中心因而進行市場調查。

去年秋天，紐約、加州等全美數十州控告經營Instagram和臉書(Facebook)等社群媒體的Meta公司，指稱該公司蓄意設計一些功能讓孩童上癮，進而傷害年輕人並加劇青少年心理健康危機；Meta、抖音(TikTok)、X(前為推特) 等多家社群媒體公司執行長1月份還因此前往參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)就其平台對年輕人的傷害作證。

儘管擔憂，多數受訪青少年表示智慧型手機讓他們更能夠發揮創造力、追尋愛好；45%表示智慧型手機有助於在校取得好成績；多數青少年認為擁有智慧型手機的好處大於壞處。

丕優調查指出，多數青少年說，智慧型手機讓他們更易追求嗜好和興趣，69%稱更易發揮創意，45%說更易在校取得好成績。

這項民調去年9月26日至10月間，針對1453對青少年和家長進行調查，誤差為正負3.2個百分點。

調查顯示，近半父母(47%)限制孩子手機使用時間，48%未這樣做。

各有38%父母、青少年表示，有時會針對使用手機的時間爭論不休；10%的父母、青少年表示經常爭論，西語裔親子之間經常爭議的比率最大。

13、14 歲孩子的父母中，64%會查看孩子的手機；15至17歲孩子的父母查看比率降至41%。

42% 青少年表示，智慧型手機讓他們更難學習良好社交技能，30%卻表示讓他們更容易學習社交技能。

父母本身也花很多時間使用手機，大約一半受訪父母坦言花太多時間，高收入父母比率更高，白人父母表示花太多時間的比率高於西語裔或黑人。

95%的青少年擁有手機，如果善為利用，近一半的使用者認為手機對課業有幫助。（美聯...
95%的青少年擁有手機，如果善為利用，近一半的使用者認為手機對課業有幫助。（美聯社）

智慧型手機 社群媒體 加州

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