大紐約華人教育基金會 邀您一起為華人子弟教育加油

(取自活動網站)

大紐約華人教育 基金會將參加Americana Manhasset的「慈善冠軍」活動。 從11月30日(星期四)到12月2日(星期六)，超過70個Americana Manhasset商店和部分Wheatley Plaza商店將向客戶選擇的組織捐贈原價購物或是餐館消費的稅前25%（部分商品購買不適用，請與商店確認）。

活動參加辦法：

註冊一個免費的冠軍號碼，指定「Greater NY Chinese Dollars for Scholars」作為您選擇的慈善機構，並在活動期間購買時出示您的冠軍號。

欲了解更多信息或立即註冊，championsforcharity.org。周二至周六上午 10 點至下午 5 點也可到Americana Manhasset Concierge Store (禮賓部)註冊。

紐約長島 Americana Manhasset購物中心地址：2060 Northern Boulevard, Manhasset, NY 11030-3540，聯絡電話：800-818-6767；活動詳情請參閱網站：https://psee.io/59rtn3。