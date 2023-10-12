全美兩極化 多州禁K-12性教育 醫：刻意隱匿會增加風險
美聯社報導，全國已有十餘州嚴格限制從幼稚園到高三各年級學生的性教育，甚至紛紛退出聯邦青少年性行為調查工作，全國各級學校的性教育呈現兩極化的分歧。
印第安納州議會今年通過新法，禁止在小四之前教授含性行為內容；阿肯色州則禁止小五前教授生殖或性行為；肯塔基州禁止在小六前教導性教育或性病；佛羅里達州則規定各級學校規畫生育、性行為和性病等相關課程之前，必須獲得州政府核准。
肯州基督教組織家庭基金會(The Family Foundation)執行董事沃斯(David Walls)表示，該州的共識就是小學階段教導性教育，「在任何情況下，實屬沒必要或不適當。」
西雅圖兒童醫院小兒科醫師厄爾施拉格(Anne-Marie Amies Oelschlager)強調：「若停止談論這些事情，或者刻意隱匿，只會增加風險。」
2021年聯邦政府資料顯示，儘管性生活活躍的青少年人數減少，但青少年和年輕族群仍占感染性病人數的一半；專家主張，與其讓青少年透過社交媒體等其他管道獲得錯誤的性知識，學校的專業性教育更顯重要。
教育推廣組織SIECUS主管麥克林(Alison Macklin)認為在小學階段限制教導性教育，可能會成為青少年學習基礎知識的障礙：「我們絕對不會教授小一學生三角函數，但必須在小一具備數學基礎，到高中才能學得好，性教育也是一樣。」
聯邦疾病防治中心(CDC)青少年暨學校健康部門(Division of Adolescent and School Health)為預防青少年懷孕和感染性病，進行每兩年一次的青少年性行為調查，並提供聯邦經費補助，但是自2022年3月以來，包括阿拉巴馬、科羅拉多、佛羅里達、愛達荷、愛阿華和南卡羅來納州陸續退出這項調查。
在推廣青少年禁慾計畫的密西西比州，青少年健康組織(Teen Health Mississippi)成立宗旨就是透過培養性教育師資，為家長和青少年提供協助，主任克倫蕭(Hope Crenshaw)直言：「年輕人需要有性知識來保護自己。」
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