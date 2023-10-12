全美兩極化 多州禁K-12性教育 醫：刻意隱匿會增加風險

美國部分公立學校出現抗拒性教育課程的聲音，19歲的堪薩斯州威奇塔州立大學心理學和社會學二年級學生蓋奇在校園查找這方面資料。(美聯社)

美聯社報導，全國已有十餘州嚴格限制從幼稚園到高三各年級學生的性教育 ，甚至紛紛退出聯邦青少年性行為調查工作，全國各級學校的性教育呈現兩極化的分歧。

印第安納州議會今年通過新法，禁止在小四之前教授含性行為內容；阿肯色州則禁止小五前教授生殖或性行為；肯塔基州禁止在小六前教導性教育或性病；佛羅里達州則規定各級學校規畫生育、性行為和性病等相關課程之前，必須獲得州政府核准。

肯州基督教組織家庭基金會(The Family Foundation)執行董事沃斯(David Walls)表示，該州的共識就是小學階段教導性教育，「在任何情況下，實屬沒必要或不適當。」

西雅圖兒童醫院小兒科醫師厄爾施拉格(Anne-Marie Amies Oelschlager)強調：「若停止談論這些事情，或者刻意隱匿，只會增加風險。」

2021年聯邦政府資料顯示，儘管性生活活躍的青少年人數減少，但青少年和年輕族群仍占感染性病人數的一半；專家主張，與其讓青少年透過社交媒體等其他管道獲得錯誤的性知識，學校的專業性教育更顯重要。

教育推廣組織SIECUS主管麥克林(Alison Macklin)認為在小學階段限制教導性教育，可能會成為青少年學習基礎知識的障礙：「我們絕對不會教授小一學生三角函數，但必須在小一具備數學基礎，到高中才能學得好，性教育也是一樣。」

聯邦疾病防治中心 (CDC)青少年暨學校健康部門(Division of Adolescent and School Health)為預防青少年懷孕和感染性病，進行每兩年一次的青少年性行為調查，並提供聯邦經費補助，但是自2022年3月以來，包括阿拉巴馬、科羅拉多、佛羅里達、愛達荷、愛阿華和南卡羅來納州 陸續退出這項調查。