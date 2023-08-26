太熱了 不少學校一開學就停課 愛阿華第摩因130校車僅5輛有冷氣

圖為新墨哥州學校開學。(美聯社)

夏季進入尾聲，美國許多地區本周卻籠罩在熱浪底下，導致不少學校新學期才開學就宣布停課，或讓學生提早放學。各種手忙腳亂的狀況可以看出，許多學區 對於如何應變越來越頻繁的極端天候，根本缺乏準備。

在愛阿華州第摩因(Des Moines)，有校車司機頂著高溫 結束工作之後必須就醫。芝加哥則有老師接到指令把天花版頂燈關掉、拉上窗簾，好讓教室環境不至於過熱。還有行進樂隊老師在早上7時30分鍊習時就讓學生背著水袋，以防因為高溫而昏倒。

從中西部北邊到東南部的數百萬名美國人，最近都處於高溫、高濕度底下，新學年開學最初幾天因此面臨挑戰。教育 專家與家長都說，目前狀況剛好讓世人感覺到迫切性，學校必須對氣候變遷變得更有抵抗力。

圖為肯塔基州學校開學。(美聯社)

全國教育協會(National Education Association)副執行主任凱倫‧懷特(Karen White)說：「我們不能讓學生、教師到三溫暖去，還期待他們能夠學習。」

懷特表示，氣候持續改變，氣溫逐漸升高，學校建築物要跟著現代化，否則等於讓學生身陷險境。

23日是第摩因學區開學日，但溫度超過華氏100度，創下歷史高溫紀錄。學區公關部主任羅德爾(Phil Roeder)說，公立學區總共有130輛校車，卻只有五輛有冷氣，許多學生放學搭校車回家路上非常痛苦。

羅德爾說，當天後來有15名校車司機出現熱衰竭，其中一人被送醫。

密蘇里州康考迪亞(Concordia)居民潔西卡‧吉賽爾曼(Jessica Gieselman)在臉書發表短片指出，6歲兒子衛斯理(Wesley)22日開學日放學回到家，全身被汗水溼透。她說，兒子有氣喘，坐在又悶又熱的校車裡，狀況令人擔心。

她說，與丈夫決定本周都去接兒子下課，雖然夫妻兩人都要上班，頗為不便，但為了兒子健康仍然願意配合，有幾天氣溫還超過華氏100度。她表示，如果校車能裝冷氣就好了，「但我知道花費可觀」。