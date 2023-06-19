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哈佛台北書院開學 近60名美國學生到台灣學華語

中央社／台北19日電
台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」近日正式展開。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）
台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」近日正式展開。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）

台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」近日正式展開，首屆近60名學生參加，除了上華語課程，還將深入瞭解台灣的風土人情及文化脈動。

美國哈佛大學知名的暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」原與中國北京語言大學合作，自2020年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後至今年實施。

台灣大學國際事務處今天新聞資料指出，與美國哈佛大學合作辦理的「哈佛台北書院計畫」，受疫情影響，延至今年終於成行；第1屆哈佛台北書院於6月18日在台大揭開序幕，近60名學生參加，主要來自哈佛大學，另有部分來自美國耶魯大學、康乃爾大學、賓州大學及威廉斯學院等美國東、西岸知名大學。

台大國際處表示，哈佛台北書院將透過密集華語課程，提升學生中文能力，同時安排與台灣年輕學子交流，拓展本地學生國際視野，提供與國際接軌的機會；此外，也會安排豐富多元的文化體驗課程及校外參訪活動，讓學生在學習之餘，能體驗台灣地理人文風貌之美。

哈佛台北書院書院也規劃「興趣小組」，促進學生互動交流，發展跨文化的學習模式；藉由「週末活動」，帶領哈佛師生參訪台灣各地名勝、歷史古蹟、人文風貌及生態環境；書院還安排「社會調查週」，帶學生深入台灣中部、南部、東部各地，進行主題式田野調查，以瞭解台灣社會風土人情及文化脈動。

台大國際處提到，哈佛台北書院得以順利推動，感謝教育部、外交部給予行政及經費上鼎力支持，以及中華民國哈佛大學校友會大力協助「社會調查週」及「週末活動」經費與活動規劃；期望首屆哈佛台北書院在台灣立下根基，讓學生對中華文化及台灣社會有更深層認識，啓動雙方未來文化、學術、教育、科研等多項交流契機。

哈佛大學 教育部 北京

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