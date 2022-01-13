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「誰是家中第一代讀大學」賓大暖心校友 捐1800萬支助

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州大學12日宣布，校友施萊費爾夫婦捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶家庭學子。(美聯社)
賓州大學12日宣布，校友施萊費爾夫婦捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶家庭學子。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)12日宣布，校友施萊費爾夫婦(Scott and Elena Shleifer)捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶家庭學子。

賓大發言人表示，施萊費爾夫婦的禮贈是針對資助大學生的最大筆捐款，其中包括對其他捐款人的挑戰基金(challenge fund)。

施萊費爾是1999年畢業的賓大華頓商學院(Wharton)校友，他與妻子伊蓮娜(Elena Shleifer)共同創辦「老虎全球管理」(Tiger Global Management)創投公司。

施萊費爾在聲明中說：「就讀賓大對我的人生造成重大正面影響，我很感激這所偉大學校給我的機會，能夠以類似機會回饋其他學生，是我的榮幸。」

他說：「伊蓮娜和我希望這份禮物能讓更多年輕學子受惠於賓大的教育，我們可以為他們，以及他們家庭的未來世代打造很棒的生活。」

這筆錢將挹注「賓大第一加計畫」(Penn First Plus Program)，此計畫由賓大校長艾咪‧葛特曼(Amy Gutmann)及其他賓大領袖於2018年創立，在大學會館的聚會空間提供財務、學術和計畫協助，而此會館今後將以施萊費爾家族命名。

相關計畫包括四周的新生夏季活動，讓大一新生準備好迎接大學的課業與生活，另有獎學金。

葛特曼在聲明中說：「我自己也曾是獎學金領取人，我知道這項幫助會大幅改變學生的生活；我也知道，獎學金付學費就不夠，這個禮物將讓賓大形塑更歡迎且包容的學習環境，讓賓大學生準備好邁向成功人生。」

賓大表示，近20%學生取得各項補助，今年大一新生中，每七人就有一人是家中第一代上大學者。

賓大的學費、雜費、宿舍住宿等費用今年落在7萬9000元，所幸賓大近1萬名大學生中，有近半數人獲得財務補助。

低收入 教育 賓州

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