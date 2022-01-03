寒假結束 疫情升溫 返校上課多要重新戴口罩

圖為在賓州匹茲堡市的學前班學童去年底上課，都沒有戴口罩。(美聯社)

雖然新冠疫情 急速升溫，但是愈來愈多民眾及政府官員認同，無論如何都應該確保學校繼續授課；但是面對高傳播力的病毒，有限的檢測 能力，以及缺工等因素影響，要維持學校運作其實並不容易。

隨著疫情升溫，一些學區 已經看到無法等閒視之的病毒傳播，例如新澤西州帕特森(Paterson)學區今年9月在教室安裝空氣清淨機後重啟學校，秋季期間學區每周約有30至40例確診，但是現在已超過200例。

這讓學區總監艾琳‧沙弗(Eileen Shafer)宣布，學區學校暫時改遠距教學至1月18日；沙弗表示，這是正確的決定，但是「令人沮喪」，「非常希望這只會是兩周左右的事情」。芝加哥、紐瓦克學區亦啟動遠距教學計畫，但矢言會盡速重啟學校。

在緬因州牛津山(Oxford Hills)學區，一所小學的病毒傳播率已高達70%，迫使校方暫時停課；學區總監莫尼‧卡漢森(Monica Henson)表示，疫情的發展是她在7月時「作夢也想不到的事情」。

為確保學生上課環境安全，許多學校實施疫苗接種令、或重新祭出口罩令，還有寄託於新冠檢測等，例如華府及洛杉磯等學區。

但是美國學校管理者協會(AASA)執行主任多明尼克(Daniel Domenech)表示，他很擔心部分地區檢測試劑量能是否足夠的問題。

就算是檢測到位，公共教育創新研究中心(CRPE)主任蘿賓‧萊克(Robin Lake)仍說，全國許多恐怕仍未制定札實的應對計畫。

萊克表示，這些應對計畫應該包括應付人力短缺；如何安撫堅持將子女留在家裡的家長；是否提供遠距教學；如果有教職員染疫等變化出現，學校是否能夠捍衛學生受教權等。

人力短缺已成為除疫情之外，學校維持運作的另一大挑戰；例如在牛津山學區，就因為校車駕駛人力短缺，被迫關閉或整併一些路線，甚至還要錯開個小學的首節上課時間等。

由於疫情發展詭譎莫測，任何學校的重啟計畫都可能出現變數，紐瓦克學區總監利昂(Roger León)就說，在抗疫過程中，「唯一不變的事情，就是事情會一直有變化」。