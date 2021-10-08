課後自我充實 高穎紅主修金融追夢

高穎紅(左)於畢業典禮。高穎紅提供

一年多前隨父母從中國廣州依親移民 美國的高穎紅，尚未適應當地教育 ，就遇新冠疫情 ，父母失去收入，家中沒有經濟來源，她也被迫接受遠程教育；這一年她只能靠著「厚臉皮」不懂就問，抓住每個線上課外活動、實習的機會，從當家教到義工，幫自己加分，最終獲得麻州的本特利大學(Bentley University)錄取通知書。

高穎紅出生在中國廣東省江門市的新會區，從小家境不好，她自小樹立用知識改變命運的決心，通過努力學習考進江門市的中學，從全班倒數的入學成績，奮起直追，期中考試時，總成績已進入全班前十，「同學比補習班、比旅遊，我只能用學習證明自己」。

高穎紅(右一)出生在中國普通家庭，移民美國後，在學業與家中生計的雙重壓力下，申請進入本特利大學，並獲新移民學生獎學金。高穎紅提供

因父母曾申請親屬移民，2019年底、她即將進入11年級時，一家四口等到「遲來」的綠卡，舉家移民紐約布魯克林的羊頭灣；她表示，因爺爺奶奶較早移民當地，一家人來美後有一瓦遮頭，她進入家附近的John Dewey高中就讀。

由於學校學生數較多，高穎紅說，她入校通過英語測驗後，沒有再進行英語第二語言的課程，與其他學生一同上課，沒受過任何「特殊」對待；她說，更讓她擔憂的是，新冠疫情在2020年初爆發，實體課程也都改為遠程教育，本就「分身乏術」的老師，只能通過屏幕為她們授課。

進入遠程教育後，更缺少與老師與同學交流的機會， 高穎紅錯過許多學習英文與其他課程的機會。高穎紅提供

高穎紅表示，進入遠程教育後，更缺少與老師與同學交流的機會，很大程度讓她錯過了學習英文與其他課程的機會，「新的環境，新的同學，心裡很孤單」；她補充，因疫情的影響，從事裝修的父親與在工廠工作的母親，雙雙失去工作，家中突然沒了經濟來源，「全家都怕撐不下去」。

即使如此，高穎紅表示，為了申請進入心儀的大學，不「浪費」一年，她只能「厚臉皮」不懂就問老師，留在家中學習高中課程；期間，為了不給父母增添負擔，她還當網絡家教，給全美其他地區的學生補習SAT考試，「一小時大概12元，我有五、六個學生」。

高穎紅表示，疫情期間申請大學，許多學校取消了要求SAT考試的硬性要求，但她仍堅持備考，每日背誦30到50個單詞，強化自己的閱讀能力，反覆練習真題，雖因疫情只有一次考試機會，但她也取得了1300多分的成績，「兩個履歷相同學生，SAT成績好是申請大學加分項」。

高穎紅自小樹立用知識改變命運的決心。高穎紅提供

由於居家避疫，高穎紅說，課外活動只能在線上進行，對金融有興趣的她，參加學校的股票投資俱樂部，並申請擔任會長，提前模擬專業聯繫；她還在翻譯網站擔任義工，強化自己的英文能力，她說這些經歷都為她日後都成為申請大學加分項。

高穎紅表示，因小時讀到巴菲特(Warren Buffett)的自傳與林奇(Peter Lynch)的「One up on Ｗall Street」讓她對金融產生興趣，並決定將此作為自己的專業，「社會不斷發展，從事勞動，可能會遭到機器的淘汰，只有不斷學習新知識與新技能，並豐富業餘生活才能生存」。

為了更好的學習金融與經濟專業， 高穎紅(右二)通過紐約市的「暑期工讀計畫」，在一家房地產公司實習。高穎紅提供

對於未來規畫，她表示，為了更好的學習金融與經濟專業，目前通過紐約市的「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)，在一家房地產公司實習，提高英文水平，積累人脈與工作經驗。

作為家中第一個大學生，高穎紅說，她的父母雖然連高中都沒畢業，但教會她堅持不放棄的精神；她盼望日後通過努力，為家人提供安定的生活環境，取得成就後，幫助那些像自己的一樣的新移民學生，獲得更好的教育，改變她們的人生軌跡。

➤➤➤看更多APANEXT教育計畫內容