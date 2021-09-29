專家分析兒童最易遭綁架時段：上學前放學後及晚餐時間

美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心提醒家長，兒童在上下學途中和晚餐時間最容易遭到綁架。圖為示意圖。(Pexels)

全美各地學校本學年陸續讓學生恢復到校上課，美國 國家失蹤暨遭剝削兒童中心(National Center for Missing & Exploited Children)提醒家長，應該對兒女加強教導人身安全的保護，特別是上下學途中若遇到陌生人接觸，務必提高警覺。

國家失蹤暨遭剝削兒童中心研究報告指出，學齡兒童遭到綁架的風險，上學日比周末來得高。若以時段區分，學齡兒童最容易遭到綁架的時間，分別是早上7時至9時的上學途中，下午3時至4時的放學後，以及晚間6時至7時的晚餐時間。

國家失蹤暨遭剝削兒童中心兒童權益倡議專家華爾希(Callahan Walsh)接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，從時間區段看來，學童最容易被綁架的時間，通常發生在走路前往校車搭乘地點的路上，或者放學搭乘校車下車後走路回家的途中，以及在校車接駁地點等車的時間。

華爾希說：「我們一定會告訴家長的是，不要讓孩子單獨走路去等校車，至少讓孩子跟其他同學結伴而行。」

福斯新聞網報導，今年稍早，在休士頓 就讀中學的一名13歲女童，放學後獨自走路回家路上遇到陌生人企圖誘騙上車，女同緊急打電話給母親求救，母親匆忙開車接到女兒，還開臉書 直播追逐企圖綁架女兒的男子。

女童母親法提瑪‧班古拉(Fatima Bangura)接受訪問時說，通常丈夫負責接女兒放學，但今年4月15日當天，女兒放學後則獨自走路回家，步行時間通常約10分鐘到15分鐘，女兒之前曾經自己走路回家過。

班古拉說，當天女兒走路回家途中，遇到一名開著皮卡貨車(pickup truck)的男子，聲稱願意載她一程，打開車門要她上車。班古拉說，女兒對男子回答說「不用了，謝謝」，但男子卻堅持要她上車。

她說，接到女兒哭著打電話求救說「有人要把我載走」時，連忙抓了鑰匙便開車出門，大約兩分鐘就安全接到女兒。福斯新聞網報導，接下來班古拉開車緊緊跟隨企圖綁架女兒的男子，並開臉書直播，也打電話報警。

哈里斯郡(Harris County)警長辦公室警官吉里蘭德(Thomas Gilliland)說，員警獲報之後攔下男子並且問話，警方與哈里斯郡區域檢察官辦公室通報之後，檢方認為這名男子並未對未成年女童做出直接威脅(direct threats)，也沒有企圖強行逼迫女童上車，因此決定不予起訴。

華爾希接受福斯新聞網訪問時說，任何企圖綁架兒童的案件都一定要報警，即使歹徒沒有得逞也一樣，因為歹徒透過一再嘗試，變得越來越有經驗，膽子越來越大，再犯機率極高。