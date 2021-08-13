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才剛開學 全美14州共計萬餘師生已在隔離中

記者顏伶如／綜合報導
圖為二年級學生戴口罩上課。(Getty Images)
圖為二年級學生戴口罩上課。(Getty Images)

某些學區紛紛開學，華盛頓郵報統計，學生才剛恢復到校上課，全美14州共計已有超過1萬名師生，由於曾經曝露於新冠病毒之下而正在隔離。內華達州雷諾市(Reno)有家長在孩子確診感染新冠病毒的兩天後，仍讓孩子進教室上課，導致80名學生面臨染疫風險。

就在美國疫情新熱點的佛羅里達州，州長日前頒布禁止學生戴口罩的命令。棕櫚灘郡(Palm Beach County)本周開學，16萬名學生進教室上課，但開學才兩天，就有就有44名學生必須居家隔離。

棕櫚灘郡學區代理總監柏克(Michael Burke)12日接受MSNBC新聞頻道訪問時說，學區才剛開學，已有37名學生及14名教職人員感染新冠病毒，這一切都是共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)讓學生不戴口罩到校上課的關係。

柏克說：「州長為學區運作訂定基本規則，必須因此負起責任。」柏克表示，學生到校免戴口罩，導致確診案例一路走高，「更多學生因此被迫隔離，進教室體驗傳統學習方式的機會，遭到剝奪」。

類似棕櫚灘郡學區的狀況，也出現在其他地點。華盛頓郵報根據各地媒體報導統計，全美14州如今累計有超過1萬名學生與教職人員，由於開學之後曾經接觸病毒而正在隔離。

喬治亞州塔爾波特郡(Talbot County)學區總監卡瑞特(Jack Catrett)指出，十多名學生接受病毒檢測結果呈現陽性，學校被迫暫時關閉。

卡瑞特接受地方電視台WTVM訪問時說，這波疫情與去年不同，現在感染病毒的案例似乎集中在兒童身上，而不是成年人，「這讓我快嚇死了」。

肯塔基州華倫郡公立學區(Warren County Public Schools)共計有1萬7000名學生，如今共有95個通報確診案例。當地媒體報導，超過700名師生正在隔離中。由於感染案例頻傳，學區已經緊急發布命令，規定學生到校上課必須戴口罩。

位於維吉尼亞州李奇蒙(Richmond)的派屈克亨利科學暨藝術學校(Patrick Henry School of Science and Arts)，開學後出現四個確診案例，現在所有四年級學生都在隔離中。

內華達州瓦修郡(Washoe County)衛生廳官員11日指出，一名住在雷諾市的家長在孩子確診感染新冠病毒之後的兩天，讓孩子前往馬爾斯賀茲中學(Marce Herz Middle School)上課，導致80名學生面臨染疫風險。學校宣布，尚未施打新冠疫苗的學生，20日之前暫時不准進教室，已打疫苗的學生如果沒有出現感染症狀則可繼續到校上課。

密西西比州是全美疫苗接種率最低的幾州之一，密州衛生廳官員指出，全州學生及教職人員如今至少1000人病毒檢測呈現陽性，正在隔離當中的學生約有4400人。

學區 口罩 疫苗

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