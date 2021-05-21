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亞裔基金會對抗仇恨犯罪 拜登、賀錦麗白宮會見成員

編譯林育正／綜合20日電

拜登總統20日簽署「新冠仇恨犯罪法」後 ，當天下午與副總統賀錦麗在白宮會見亞裔基金會(The Asian American Foundation，TAAF)成員；20日公布的資料顯示，TAAF自5月上旬成立至今，已募得超過10億元。

TAAF獲林書豪、凌志慧等名人支持

新冠肺炎疫情造成眾多亞裔美籍民眾無端成為仇恨犯罪受害者，儘管問題已獲得全國性關注，事件仍層出不窮；TAFF成立的宗旨就在對抗針對亞裔與太平洋島裔的種族歧視，獲得籃球明星林書豪(Jeremy Lin)、媒體人凌志慧(Lisa Ling)等名人背書。

一同與拜登出席會面的，還有亞太裔聯絡官森次艾莉卡(Erika Moritsugu)，白宮公共參與主任李奇蒙(Cedric Richmond)，以及總統國內政策顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)。

TAAF主席沙哈(Sonal Shah)和理事會成員與白宮商討如何運用募款基金，達成基金會教育、資料與研究，以及對抗針對亞裔與太平洋島裔的仇恨三個主要目標。

TAAF由知名亞裔商業領袖發起，顧問團成員還包括有線電視新聞網(CNN)主持人凌志慧、韓裔影星金大賢(Daniel Dae Kim)等人；本月上旬成立時，更獲得亞非裔網球前世界球后大坂直美(Naomi Osaka)、NBA球星哈登(James Harden)與杜蘭特(Kevin Durant)，以及韓裔演員Steven Yeun和創作女歌手H.E.R.公開支持。

對抗仇恨犯罪 推動亞太疫歷史課程

TAAF的目標是協助追蹤暴力與仇恨犯罪事件，並且在中小學以及大學，推動「亞裔與太平洋島裔在美歷史，也是美國歷史一部分」的相關課程。

沙哈表示：「TAAF成立的初衷，在於縮小亞裔與太平洋島裔與美國社會的鴻溝。今天歷史性的一刻，給了2300萬名亞太裔民眾清楚的訊息，我們的社區將走向更光明的未來。」

亞裔 仇恨犯罪 白宮

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