拜登簽署新冠仇恨犯罪法案 罪案速審 所有族裔受益

拜登總統20日簽署「新冠仇恨犯罪法」，表示美國「不給仇恨留空間」。立者前右一至四分別為國會眾議員廣野慶子、孟昭文、趙美心和副總統賀錦麗。左一為參議員譚美。(歐新社)

拜登 總統20日簽署「新冠仇恨犯罪 法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，他表示美國 「不給仇恨留空間」；該法案在參眾兩院通過，證明美國逐漸團結，因此為美國驕傲；新法將指導各級執法機構更好的辨識仇恨犯罪，清除語言、文化障礙，保護包括亞裔在內的所有族裔，司法部長也稱該法將讓美國人免於仇恨攻擊。

不給仇恨留下任何空間

拜登表示，美國必須團結，在過去一年多，面對疫情和仇恨的雙重打擊，太多亞裔生活在恐懼中，就算完成新冠疫苗接種，出行仍會因可能遭受無端攻擊而提心吊膽，學生在防疫的同時還要防範校園霸凌，身心受害。

拜登表示，美國「不給仇恨留空間」(Give hate no safe harbor)，該法案獲得的黨派共識在華府已許久不見，這對華府和整個美國格外重要。

協助各州提供多語言舉報系統

新法要求司法部指派專員，加速審查與疫情新冠相關的仇恨犯罪，指示司法部與衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)與各地社區組織合作打擊仇恨犯罪，協助各州和地方執法機構提供支持多語言的線上舉報系統，提升民眾對仇恨犯罪的意識並知道如何防禦，此外法案也要求各地加強對執法人員的培訓，了解如何辨識仇恨犯罪，提高審查仇恨犯罪的效率。

拜登：勇於發聲 沈默也是共犯

拜登說，面對仇恨，勇於發聲很重要，沈默也是共犯(silence is complicity)，如今法案成為現實，需要持續、團結推動，希望和愛是可以傳染的(contagious)。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)隨拜登出席法案簽署儀式，她表示，一年前全美有逾1100宗反亞裔仇恨犯罪案，但過去這一年反亞裔仇恨犯罪案暴增至逾6600宗；仇恨並非無緣無故產生，但這一法案通過，說明美國正在團結應對；拜登總統簽署此法案後，族裔歧視、極端主義仍會存在，因此美國的團結和努力更重要。

「新冠仇恨犯罪法案」由民主黨籍日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)、華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)分別在參眾兩院提出，孟昭文20日表示，亞裔長久被視為沈默的群體，但與其他族裔一樣屬於美國，該法案將提升亞裔的社會可見度(visible)，也將制止更多族裔歧視和仇恨犯罪。