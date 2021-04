眾議員特萊布：警蓄意種族歧視 是「政府補助的謀殺」

激進派眾議員特萊布13日推文警察制度「蓄意」種族歧視。(美聯社)

被喻為眾院少數族裔民主黨女議員「四人幫」之一的密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)12日在推特發文寫道,美國警察 制度「蓄意」存有種族歧視 ,問題根深柢固已無法改革,只有廢除。

It wasn't an accident. Policing in our country is inherently & intentionally racist.



Daunte Wright was met with aggression & violence. I am done with those who condone government funded murder.



No more policing, incarceration, and militarization. It can't be reformed. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) April 12, 2021

20歲非洲裔男子萊特(Daunte Wright)11日在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區布魯克林中心市(Brooklyn Center)因車牌照逾期被員警攔下,警方核對資料時發現萊特遭到通緝,準備逮捕時萊特卻抵抗。萊特被一名女性員警開槍後駕車逃逸,經過數條接後與其他車輛撞上,不久後死亡。

明州 漢尼賓郡法醫(Hennepin County Medical Examiner)認定萊特為胸部中彈死亡,並列為他殺(homicide)。

明州布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)12日說,萊特遭警察開槍後來死亡的事件是「意外擊發」(accidental discharge),員警原本要拿電擊槍卻拿成手槍。

特萊布在推文中指出:「這不是意外事件。警察制度在我們國家存有內在的、蓄意的種族歧視。萊特遭到侵犯與暴力的對待。」她說,這種警察制度應該停止,民眾一再姑息「政府補助的謀殺」,已經讓她感到再也忍無可忍。

她寫道:「不要再維護治安,逮捕以及軍事化管理了。這根本是不可能改革的。」

民主黨籍麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)12日也在推特發文寫道:「從巡邏奴隸到交通違規,這都是我們沒辦法改革的。」

From slave patrols to traffic stops. We can’t reform this. https://t.co/Z4JV3iWUKF — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) April 12, 2021

與特萊布、普斯莉同為眾院盟友的明州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)則在推文中指出,這起事件讓明尼蘇達州痛心欲絕,「暴力是警察與少數族裔社區互動時的基本要素」。她表示,警察暴力一定要終止。