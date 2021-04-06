我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

亞裔參政、投票率增 成美新興政治力量

編譯陳韻涵／綜合5日電
亞裔對美國政治的影響力在發展中，圖為洛杉磯市3月27日舉行抗議仇恨亞裔的示威活動。 (歐新社)
亞裔對美國政治的影響力在發展中，圖為洛杉磯市3月27日舉行抗議仇恨亞裔的示威活動。 (歐新社)

亞裔在歷史上是最少參與公共事務或倡議團體的種族或族裔，但近年時移世易，愈來愈多亞裔參選公職，亞裔選民的投票率攀升，甚至成為美國成長最快速的選舉人群體。亞裔對美國政治的影響力仍在發展，在這段相對較短的投票史中，亞裔不若其他族裔的家庭，已凝聚政黨認同或世代相傳的投票傾向。

「紐約時報」分析，大多數亞裔家庭在1965年後抵美，早期移民來自不同階級，薪資差距甚大。

長期追蹤亞裔選民的政策及人口研究組織「亞太數據中心」(AAPI Data)創辦人拉瑪克里希南(Karthick Ramakrishnan)說：「這些是典型的搖擺選民，移民並未在民主黨或共和黨的社區成長，遂有更大的說服力。」

拉瑪克里希南分析歷史數據，發現亞裔的投票規律並非始終如一；出口民調分析顯示，大多數人1992年投給布希；如今，多數亞裔支持民主黨。不過，若深究族裔，差別顯見；越南裔較親共和黨，印度裔則較偏民主黨。

拉瑪克里希南根據Catalist初步選民數據，分析33州、三分之二合格亞裔選民的資料顯示，成年亞裔公民的投票率，比任何族群和族裔團體都還高。

目前斷定2020年亞裔投票意向還太早，無論是以黨派或族裔畫分皆然，但亞裔投票率比以往還高，這點毋庸置疑。

亞裔作為相對新興的選民，對兩黨都有獨特興趣；亞裔青睞民主黨在槍枝及醫療照護的立場，欣賞共和黨對小企業及白手起家者的堅毅支持，但有時也覺得格格不入，如民主黨對移民的立場，或是共和黨反共主張的措辭等。

亞裔參政的新動力來自年齡介於30歲到40歲多的移民二代，其家庭組成較種族多元且公民介入程度高於其父母，換言之，新興亞裔認同在數十種語言、文化及歷史中鍛造成形。

近年愈來愈多亞裔參選公職，AAPI數據顯示，2020年至少158名亞裔參選州市議會的職位，較2018年增加15%；知名人物包括參選紐約市長的楊安澤(Andrew Yang)、角逐波士頓市長的波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)，以及獲加州州長紐森(Gavin Newsom)提名出任加州檢察長的菲律賓裔州眾議員邦塔(Rob Bonta)。

亞裔對美國政治的影響力在發展中，圖為底特律市3月27日舉行抗議仇恨亞裔的示威活動...
亞裔對美國政治的影響力在發展中，圖為底特律市3月27日舉行抗議仇恨亞裔的示威活動。 (Getty Images)

亞裔 投票 民主黨

上一則

不滿被指「仇中」 韓裔眾議員參選人告「德州論壇報」誹謗

延伸閱讀

楊安澤開支票 若當選永久資助「開放街道項目」

楊安澤開支票 若當選永久資助「開放街道項目」

歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長

歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長
影／歐陽靖寫歌「Yang for NY」 挺楊安澤選紐約市長

影／歐陽靖寫歌「Yang for NY」 挺楊安澤選紐約市長
楊安澤腎結石掛急診 出院休養、暫停行程

楊安澤腎結石掛急診 出院休養、暫停行程

熱門新聞

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

2021-03-29 21:50

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

2021-03-30 14:13
亞裔男子與妻子孩子中央公園白日遭襲。(abc7NY採訪截圖)

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

2021-04-02 19:21
達福地區華人聯盟發起簽名信活動，呼籲公立教育學區對涉歧視華人的老師解職處分。(Change.org)

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

2021-04-02 13:30
一名亞裔男子在東紐約家得寶購物期間遭人以種族辱罵和威脅。（圖片取自谷歌地圖）

不滿亞裔男子約會非亞裔女友 遭人種族怒罵 威脅殺死他

2021-03-31 12:55
擁有洛杉磯時報的黃馨祥撰文表示歧視亞裔無所不在，但要克服它。(Getty Images)

華裔富豪黃馨祥：美國種族歧視無處不在 徹底理想幻滅

2021-04-04 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝