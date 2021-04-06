亞裔參政、投票率增 成美新興政治力量

亞裔對美國政治的影響力在發展中，圖為洛杉磯市3月27日舉行抗議仇恨亞裔的示威活動。 (歐新社)

亞裔 在歷史上是最少參與公共事務或倡議團體的種族或族裔，但近年時移世易，愈來愈多亞裔參選公職，亞裔選民的投票 率攀升，甚至成為美國成長最快速的選舉人群體。亞裔對美國政治的影響力仍在發展，在這段相對較短的投票史中，亞裔不若其他族裔的家庭，已凝聚政黨認同或世代相傳的投票傾向。

「紐約時報」分析，大多數亞裔家庭在1965年後抵美，早期移民來自不同階級，薪資差距甚大。

長期追蹤亞裔選民的政策及人口研究組織「亞太數據中心」(AAPI Data)創辦人拉瑪克里希南(Karthick Ramakrishnan)說：「這些是典型的搖擺選民，移民並未在民主黨 或共和黨的社區成長，遂有更大的說服力。」

拉瑪克里希南分析歷史數據，發現亞裔的投票規律並非始終如一；出口民調分析顯示，大多數人1992年投給布希；如今，多數亞裔支持民主黨。不過，若深究族裔，差別顯見；越南裔較親共和黨，印度裔則較偏民主黨。

拉瑪克里希南根據Catalist初步選民數據，分析33州、三分之二合格亞裔選民的資料顯示，成年亞裔公民的投票率，比任何族群和族裔團體都還高。

目前斷定2020年亞裔投票意向還太早，無論是以黨派或族裔畫分皆然，但亞裔投票率比以往還高，這點毋庸置疑。

亞裔作為相對新興的選民，對兩黨都有獨特興趣；亞裔青睞民主黨在槍枝及醫療照護的立場，欣賞共和黨對小企業及白手起家者的堅毅支持，但有時也覺得格格不入，如民主黨對移民的立場，或是共和黨反共主張的措辭等。

亞裔參政的新動力來自年齡介於30歲到40歲多的移民二代，其家庭組成較種族多元且公民介入程度高於其父母，換言之，新興亞裔認同在數十種語言、文化及歷史中鍛造成形。

近年愈來愈多亞裔參選公職，AAPI數據顯示，2020年至少158名亞裔參選州市議會的職位，較2018年增加15%；知名人物包括參選紐約市長的楊安澤(Andrew Yang)、角逐波士頓市長的波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)，以及獲加州州長紐森(Gavin Newsom)提名出任加州檢察長的菲律賓裔州眾議員邦塔(Rob Bonta)。