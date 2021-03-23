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「正視亞裔恐懼」 民主黨議員號召全國參加全國行動日

編譯林梅婕／綜合22日電
舊金山亞裔維權人士22日在司法大樓前抗議對亞裔的暴力攻擊。(美聯社)
舊金山亞裔維權人士22日在司法大樓前抗議對亞裔的暴力攻擊。(美聯社)

近日針對亞裔受到歧視的攻擊事件接踵而至，民主黨亞裔國會眾議員在22日集結，透過視訊會議號召全國民眾26日參加一場全國行動日，譴責反亞裔暴力事件，預計該活動將持續一周半時間。

亞特蘭大地區於上周發生針對亞裔的連續三起槍擊案，共造成八人死亡，引發外界對亞裔歧視的關注；警方22日宣布，兇嫌龍恩(Robert Aaron Long)將面臨「惡意謀殺」和嚴重攻擊等重罪指控；惡意謀殺罪在喬治亞州最高可處以死刑。

這起槍案後，民主黨聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)、趙美心(Judy Chu，加州)和金安迪(Andy Kim，新澤西州)等人陸續公開呼籲，停止對亞裔的暴力行為。

會議中孟昭文除了談到疫情後針對亞裔的種族歧視問題與日俱增，卻也開始獲得各界的關注和支持，她表示：「上禮拜在亞特蘭大發生的事令人震驚，也讓我們應該正視到，亞裔民眾在日常生活中面臨的恐懼。」

「非裔、西語裔、和原住民的朋友過去都不斷地在支持亞裔，特別在過去幾天。」孟昭文說：「而在這場抗戰中我們能夠成為盟友非常重要，對我和亞裔族群都是意義深遠。」

孟昭文指這場活動將以「停止仇恨亞裔及協助療傷的日子」為主軸，也希望民眾、非營利組織和企業一同為亞裔發聲，並哀悼上周槍擊事件中的所有受害者。

會中趙美心也提到，亞特蘭大槍案正是非常明確的仇恨犯罪：「也許法律對仇恨犯罪有另一套標準，但我們無法等到槍手向大家宣告要攻擊哪些種族或是性別的人，他的行動已經訴說一切。」

金安迪則表示：「事實是，針對我們族群的歧視早在疫情前就存在，而且不會在疫情後消失。我們必須互相確保每個人的安全，也應該思考未來我們能怎麼做。」

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 種族歧視 孟昭文

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