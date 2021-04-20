佛洛伊德案開審後 平均每天3人成警槍下亡魂

非裔佛洛伊德 (George Floyd)之死鬧得沸沸揚揚；事實上，美國死於警察 槍下的亡魂眾多，平均每天就有三人，此現象的背後更反映整個國家種族、社區，以及教育體系都出現問題。

「紐約時報」報導，從2013年有數據以來，平均每年都有1100人死於執法人員的槍下，雖然此數字在疫情期間一度有所下降，然而在今年，從3月29日佛洛伊德命案開庭審理迄今，至少已有64人死於執法人員槍下，相當於平均每天有三人成為槍下亡魂。

3月底以來的槍下亡魂又以非裔及西語裔占不成比例的多數；此現象首先反映出警察值勤時的危險性；64名死者中，至少44人身上有槍枝，十幾人有心智問題或處於精神崩潰狀態，讓警察對任何可能有武器存在的情事極為敏感。

但對警方存在種族偏見的指責也一直揮之不去；已退休的前密蘇里州公路巡警強森(Ron Johnson)表示，他有時會注意到，當警察遇到有色族裔時會出現「不一樣的敵意情緒」，因為沒有與之相處的經驗，也相互不瞭解，甚至也是一種人性，讓警察無法以對待自己的方式看待他們。

鮑林格林州立大學教授、犯罪學專家史丁森(Philip Stinson)表示，警察的定罪率非常低，依謀殺罪定罪的比率只有約1.1%；2005年以來，140名非聯邦層級的執法人員槍殺事件中，只有44人被定罪，且輕罪占大多數。

史丁森表示，這讓警察自成一個「亞文化」，包含對非裔的恐懼，也讓警察槍枝暴力問題在過去10年、甚至20年來一直都未減少。

退休警察、警察同業會(Fraternal Order of Police)主席耶斯(Patrick Yoes)則表示，因為貧窮，以及教育體系崩壞，許多城市居民處於一種絕望的狀態，嚴重影響社區的穩定性，導致警察常常得面對危險或是無法與之溝通的人物。

報導指出，從社運人士到執法人員，都對國家無法導正此現像充滿挫敗感；諾爾的聲明就提到：「傷痕(指佛洛伊德案)猶在，而歷史持續重演」。