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攻擊亞裔婦 紐約暴徒落網 曾殺了親生母親

記者顏嘉瑩／紐約報導
涉嫌於29日上午在紐約曼哈頓中城襲擊亞裔婦女的艾略特，於31日凌晨被捕。(Getty Images)
涉嫌於29日上午在紐約曼哈頓中城襲擊亞裔婦女的艾略特，於31日凌晨被捕。(Getty Images)

涉嫌於3月29日在紐約曼哈頓街頭暴力攻擊一名65歲亞裔婦女的非洲裔男子，31日凌晨在距離案發地點僅幾個路口的住所落網；這名19年前就曾持刀殺害自己母親、假釋後住在紐約市曼哈頓專門寬待遊民酒店的38歲嫌犯艾略特(Brandon Elliot)，因此次暴行被控仇恨犯罪等三項罪名。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

(影音來源：市警提供)

涉嫌於29日上午在紐約曼哈頓中城襲擊亞裔婦女的艾略特，於30日凌晨被捕。(美聯社...
涉嫌於29日上午在紐約曼哈頓中城襲擊亞裔婦女的艾略特，於30日凌晨被捕。(美聯社)

38歲嫌犯 多次被捕前科累累

警方31日表示，艾略特落網時，住在案發地點附近的酒店，該處目前為遊民收容中心；警方查明，他此前有多項被捕紀錄，2002年才19歲時，就曾持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，假釋請求曾兩度遭到拒絕；他更早在2000年也曾因搶劫被捕。

紐約市警和曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)31日共同召開記者會，市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，艾略特被指控無端暴力攻擊一名無辜、毫無防衛能力的婦女，「在紐約市絕對不會容忍如此的仇恨和暴力。」

萬斯表示，艾略特被控兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)等三項罪名，當天下午過堂，若定罪將面臨25年監禁，同時也將因違反假釋規定受罰。

萬斯還說：「我要清楚地告訴所有人，亞裔屬於這裡，所有人都屬於這裡，攻擊亞裔就是攻擊所有人。」

追捕嫌犯 民眾提供線索奏功

在攻擊過程影片被放到社交媒體上後，市警仇恨犯罪小組指揮官柯莉(Jessica Corey)說，接到許多民眾提供的線索，成為追緝嫌犯的關鍵。

面對類似的攻擊案，市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)鼓勵受害者主動報案；他也提醒旁觀民眾，當下應協助撥打911，同時記住嫌犯特徵、發生的時間地點等資訊，提供給警方。

(一洲焦點/世界新聞網)

紐約市警和曼哈頓地區檢察官萬斯於31日下午共同召開記者會，表示涉嫌攻擊65歲亞裔...
紐約市警和曼哈頓地區檢察官萬斯於31日下午共同召開記者會，表示涉嫌攻擊65歲亞裔婦女的艾略特已落網，將面臨三項控罪。(記者顏嘉瑩／攝影)

受害人是菲律賓裔65歲女子卡麗(Vilma Kari)，她29日在前往教堂途中，先遭到艾略特無端踹倒在地，又用腳三次重踢她的頭部，一邊大喊「X你的，你不屬於這裡」；案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，卻不僅未上前相救，還在嫌犯大搖大擺離去後，悄悄關上大門，任由她倒臥在地掙扎；卡麗已於3月30日晚間出院。

菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)31日在推特上譴責這一暴行。

根據數據，截至上月28日，紐約市已發生33起針對亞裔的仇恨犯罪案，去年同期則只有11起。

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

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