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佛洛伊德案 目擊者流淚作證：求警察鬆開別壓頸 他冷血不理

編譯郭宣含／綜合30日電
前明州警員沙文2020年5月25日執勤時被控以膝壓迫已倒在地上的佛洛伊德頸部的情景，被多位旁觀者拍下實景。(美聯社)
前明州警員沙文2020年5月25日執勤時被控以膝壓迫已倒在地上的佛洛伊德頸部的情景，被多位旁觀者拍下實景。(美聯社)

非裔佛洛伊德命案審理案30日進行第二天的審理，多名目擊證人描述當時的恐怖情景，並提供影片佐證，有些甚至是先前未公開的內容；目擊者表示，他們看著佛洛伊德在求救，自己卻無能為力，而深感罪惡。

多名目擊民眾30日作證指出，明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)前警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓住佛洛伊德的頸部，旁邊民眾越發憤怒並懇請警察鬆腳，但沙文紋風不動；另一名警察苗族亞裔員警邵都(Tou Thao)則要民眾不要干涉。

一個又一個的目擊者描述，沙文對他們的懇求無動於衷；18歲青少年佛瑞茲爾(Darnella Frazier)當時拍下引發全國怒火的佛洛伊德求饒影片；他作證時邊流淚邊說，沙文用冷淡冷血的眼神看向民眾，「他不在乎，好像他完全不在乎我們的話。」

根據目擊者和側錄影片，沙文持續以膝壓住佛洛伊德頸部，邵都要求民眾後退，一名身穿消防員制服的圍觀者自表身分並一再懇求讓她檢查佛洛伊德的脈搏。

佛瑞茲爾告訴陪審團：「警察確實把手按在催淚瓦斯上，然後我們都向後退。」

檢方30日傳消防員漢森流淚作證表示，當時她要對佛洛伊德進行急救，但被阻止，眼睜睜...
檢方30日傳消防員漢森流淚作證表示，當時她要對佛洛伊德進行急救，但被阻止，眼睜睜看他死去。(路透)

當時在場的消防員吉納維芙．漢森(Genevieve Hansen)淚灑證人席表示：「有個人在那裡被殺了，我本可提供醫療協助盡力救人，但那個人的這項權力卻遭剝奪。」

檢察官30日要求證人一一說明事發經過，許多人表示看到佛洛伊德喘不過氣、求饒最後癱軟靜默，雙眼上翻；種種證詞顯示沙文有多次機會，可以思考當下行動並加以改變。

不過，沙文的辯護律師尼爾森(Eric Nelson)則企圖提出群眾憤怒的證據，他表示沙文與其他警察面臨升溫壓力和分心，而且有些圍觀者越來越激動。

震驚全國的明州佛洛伊遭警壓喉致死案進入第二天審理，檢方所傳證人威廉斯作證回憶當時...
震驚全國的明州佛洛伊遭警壓喉致死案進入第二天審理，檢方所傳證人威廉斯作證回憶當時，情緒激動，聲稱他見證「一場謀殺」。(美聯社)

一名圍觀者威廉斯(Donald Williams)30日作證指出，他當時撥打911，因為他認為目睹了一場謀殺案；從報案電話錄音可聽到，他朝警察大喊「你們都是殺人兇手，老兄！」

威廉斯原本坦承他越來越憤怒，但表示他之後控制情緒，雖拜託警察放過佛洛伊德但遭漠視。

目擊者表示，現場沒有圍觀者干涉警察，現場暴力均來自警方。

另一名當時在現場的18歲少女艾麗莎．富納里(Alyssa Funari)表示：「照理講我們本可幫上忙，但具體上我真的辦不到，因為當時有最高權力在場。」

富納里說，自己輾轉無法入眠，並向佛洛伊德懇求原諒，「這不該是我做的事，而是沙文該做的事。」

佛洛伊德 警察 威廉

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