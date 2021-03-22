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亞城槍手仇恨犯罪？聯邦調查人員：尚未找到起訴證據

記者顏伶如／綜合報導
亞特蘭大市16日發生的歧視亞裔的種族仇殺，奪去六名亞裔婦女慘案，震驚全美。各大城市連日都有維權人士的反亞裔暴力犯罪的抗議遊行聚會。圖為芝加哥市羅根廣場20日的示威抗議聚會，「保護亞裔生命」。(美聯社)
亞特蘭大市16日發生的歧視亞裔的種族仇殺，奪去六名亞裔婦女慘案，震驚全美。各大城市連日都有維權人士的反亞裔暴力犯罪的抗議遊行聚會。圖為芝加哥市羅根廣場20日的示威抗議聚會，「保護亞裔生命」。(美聯社)

兩名執法機關官員指出，對於上周在亞特蘭大地區連續犯下三起槍擊案、造成八人死亡的槍手，聯邦調查人員到目前為止尚未找到符合仇恨犯罪(hate crime)聯邦起訴要件的證據。

美聯社報導，八名死者當中有七人為女性，六名死者是亞裔，槍擊案包含了針對種族、性別、移民以及性工作者的負面刻板印象；雖然調查人員並未排除最後可能以仇恨犯罪起訴槍手，但以仇視犯罪罪名起訴必須符合許多高門檻先決條件。

聯邦法律規定，檢察官必須證明受害者是因為種族、性別認同、宗教、祖籍或性傾向而遭鎖定，或者證明嫌犯侵犯了受到聯邦法律或憲法保障的活動。

聯邦檢察官如果要以仇恨犯罪罪名起訴，通常必須掌握具體證據，例如兇嫌明確表達種族歧視的簡訊文字、網路發文或對其他證人做出口語表述。

知情官員匿名受訪時指出，對於亞特蘭大連環槍擊案21歲嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)，調查人員迄今都沒能掌握類似的具體事證。

人權倡議團體指出，就算槍手並沒有因為某些受害人為亞裔而下手，犯案動機仍可以帶有偏見。

美聯社指出，聯邦調查人員以及亞特蘭大當地檢警機關，目前都還在尋找發生於16日的連環槍擊案動機為何。

基於管轄畫分，絕大多數犯罪案件是由地方政府檢警單位處理，若有觸犯聯邦法律情事，聯邦機關才會介入，例如違反種族、祖籍(national origin)、宗教等公民權利(civil rights)的犯罪便構成觸犯聯邦法律保障的規定。涉及跨州商務或涉及軍火的犯罪，也都屬於聯邦管轄。

喬治亞州官員表示，調查工作仍在進行中，目前並沒有排除任何可能，包括可能以喬州仇恨犯罪罪名起訴隆恩。

龍恩的辯護律師勃恩斯(J. Daran Burns)已發表聲明，對受害者家屬表達慰問。勃恩斯在聲明中說，目前正以龍恩代理人的身份，處理與槍擊案有關的事實與相關情況調查。

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槍擊 仇恨犯罪 亞特蘭大

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