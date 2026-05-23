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馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

記者江良誠／南投即時報導
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馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自...
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

前總統馬英九近日直播撰寫聲明並簽署日期時，出現需旁人提示內容與日期等情況，引發關注。精神科醫師沈政男指出從影片可分析出多項馬認知變化線索，但直言最不捨的是其妻周美青面臨長期照顧壓力。

馬英九近日在直播中撰寫聲明並完成簽名後書寫日期時，出現短暫停頓並需旁人提示「5月22日」等資訊，書寫過程亦多次出現需他人提醒下一步內容的情況，引發外界對其狀況討論。

沈政男指出，從臨床失智症觀察角度檢視相關影片，可見部分時間定向與即時記憶提取的變化，包括對日期反應遲疑、書寫依賴提示，以及成語表達一度中斷需旁人補充等情形，但他強調這些僅為觀察，不能直接作為診斷依據。

沈政男表示，失智症早期常見特徵之一為時間定向能力下降，例如對日期、星期幾反應變慢，但長期記憶與日常對話能力仍可能維持，因此單一片段容易造成誤判，需透過完整臨床測驗才能確認。

他進一步說明，臨床上常透過短期記憶測試與簡易認知評估作為初步篩檢方式，例如要求記住數個詞語後延遲回憶，以觀察是否出現明顯落差。

沈政男也提到，失智症患者除記憶退化外，亦可能伴隨行為與心理症狀，如疑心財物遭竊等妄想反應，常造成家庭照護壓力與衝突。

在法律層面，他指出，若認知功能影響財產與法律行為能力，可依程序聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，以協助處理重大財務與訴訟事項，避免權益受損。

談及家庭面向時，沈政男直言，最不捨的是前第一夫人 周美青，認為長期面對可能的認知變化與照護壓力，對家屬是沉重負擔，也呼籲應整合醫療、心理與長照資源共同支持。

他最後強調，相關觀察仍須回到完整醫療評估與專業診斷，避免以網路片段影像直接下結論，社會對失智議題應保持更審慎與科學的理解。

馬英九 失智症

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