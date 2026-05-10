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上班工作晚上捨不得睡「報復性熬夜」增猝死風險 7大過勞症狀不可不知

記者沈能元／台北即時報導
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睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，許多年輕人上班工作、晚上捨不得睡的「報復性熬夜」行...
睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，許多年輕人上班工作、晚上捨不得睡的「報復性熬夜」行為，恐增猝死風險，平時應注意7大過勞症狀，年輕並不代表不會猝死，需提高警覺；示意圖。（123RF）

許多人認為，睡夢中猝死原因可能與「長期熬夜、睡眠不足與過勞」有關。對此，睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，從中醫角度來看，睡眠並不只是休息，而是人體「氣血歸藏、陰陽修復」的重要時間。若長期睡太少、精神壓力大、作息失衡，身體確實可能逐漸走向「虛耗失衡」的狀態，最後成為猝死的高危險族群。

莊可鈞指出，中醫認為白天人體陽氣運行於外，負責思考、工作與活動；到了夜晚，陽氣應該回歸體內，讓五臟六腑進行修復與調整。如果長期熬夜、晚睡、睡眠不足，等於強迫身體的陽氣持續亢奮運作，久而久之會造成心氣耗損、肝血不足及陰虛火旺等問題。

許多年輕人白天高壓工作，晚上又捨不得休息，持續滑手機、追劇、玩遊戲的「報復性熬夜」，多認為自己年輕、身體撐得住，但人體並不是機器，當自律神經長期處於緊繃狀態時，心血管系統負擔會逐漸增加，血壓、心跳、壓力荷爾蒙也會異常波動。

莊可鈞說，當一個人長期處於高壓、少眠、過度疲勞的狀態時，容易出現心悸、胸悶、頭暈、焦躁、失眠、多夢等症狀。有些人甚至會感到突然心跳加快、胸口壓迫感、喘不過氣，但往往認為只是累了而忽略警訊。因此，長期日夜顛倒，最容易傷及「心、肝、脾、腎」四大系統。

中醫特別強調「肝藏血」。晚上11點至凌晨3點，是肝膽經循行的重要時間，也是人體修復與代謝最關鍵的時段。如果這段時間長期未睡，肝血無法回補，會導致情緒煩躁、眼睛疲勞、免疫力下降、頭痛、肌肉緊繃，甚至影響心血管穩定性。

以下幾種狀況，都是身體正在發出過勞警訊：

一、明明很累卻睡不著。 

二、半夜容易驚醒、多夢。 

三、胸悶、心悸、喘不過氣。

四、長期頭痛、肩頸緊繃。 

五、白天精神渙散、注意力下降。

六、情緒暴躁、焦慮易怒。

七、休息後仍無法恢復疲勞感。

莊可鈞呼籲，年輕並不代表不會猝死，許多人把熬夜當成努力，把過勞當成認真，但其實身體一直都在默默透支，真正的成功，不只是賺到多少錢、累積多少流量，而是能否健康地走得長久。 若上述症狀已持續數周甚至數月，建議應盡早檢查身體狀況，而不是硬撐。

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