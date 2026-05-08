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吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

記者陳雨鑫／台北即時報導
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胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃...
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

不少人一胃痛，就直覺認為是吃太辣、壓力太大，甚至有人習慣喝牛奶「養胃」，或是胃痛就醫後，發現症狀轉好就自行停藥。醫師提醒，坊間有許多關於胃潰瘍的觀念其實都是迷思，若延誤治療，嚴重恐導致胃出血，甚至危及生命。

雙和醫院消化內科主治醫師邱大維表示，胃潰瘍是胃黏膜遭胃酸侵蝕後形成傷口，常見症狀包括上腹痛、悶痛、灼熱感、噁心、食慾差，嚴重時甚至會出現黑便、吐血等胃出血症狀。不過，民眾對胃潰瘍仍存在不少錯誤認知，他整理常見的五大迷思，呼籲民眾不要再誤信謠言。

迷思一：吃辣會造成胃潰瘍？

辣椒本身並不會直接破壞胃黏膜，也不是胃潰瘍主因，但若本身已有潰瘍，辛辣食物確實可能刺激傷口，讓疼痛與不適加劇。

迷思二：壓力大一定會得胃潰瘍？

壓力確實會影響自律神經與胃酸分泌，但真正造成胃潰瘍的重要原因，仍以幽門螺旋桿菌感染，以及長期服用止痛藥最常見，並非單純壓力大就一定會潰瘍。

迷思三：只要控制飲食就會好？

胃潰瘍屬於胃黏膜已出現實際破損的「組織受損」，不是單靠少吃刺激食物就能痊癒，多數患者仍需透過藥物抑制胃酸，才能讓胃黏膜有機會修復。

迷思四：喝牛奶可以養胃？

牛奶雖能短暫中和胃酸，讓症狀暫時緩解，但牛奶中的蛋白質與鈣質，反而可能刺激胃酸分泌，長期下來並無法治療胃潰瘍。

迷思五：不痛就代表好了？

症狀消失不代表潰瘍已完全癒合，許多患者自行停藥後反覆發作，甚至惡化出血。尤其若合併幽門螺旋桿菌感染，更應完成完整殺菌療程，避免復發。

邱大維表示，胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，除了幽門螺旋桿菌與止痛藥外，抽菸、作息不規律、長期空腹與壓力，也都可能增加風險。曾有一名58歲男性因長期自行服用止痛藥，後來出現腹悶、黑便與頭暈，就醫檢查發現已是嚴重胃潰瘍出血，血紅素甚至降到危險值，需緊急輸血與住院治療。

邱大維提醒，若持續出現胃痛、食慾不振、體重下降，或黑便、吐血等症狀，應盡早至消化內科檢查，切勿自行亂吃胃藥或迷信偏方，以免小問題拖成大疾病。

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