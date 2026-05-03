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29歲女每月痛逾20天 從耳鼻喉科看到骨科 竟是「難治型慢性偏頭痛」

記者陳雨鑫／台北即時報導
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29歲上班族小美（化名）長期飽受頭痛困擾，每周出現二至三次搏動性頭痛，並伴隨噁心...
29歲上班族小美（化名）長期飽受頭痛困擾，每周出現二至三次搏動性頭痛，並伴隨噁心不適，每月長達20天都在頭痛，最後確診為「藥物難治型慢性偏頭痛」；示意圖。（AI生成）

29歲上班族小美（化名）長期飽受頭痛困擾，每周出現二至三次搏動性頭痛，並伴隨噁心不適。她原以為只是工作壓力大，靠止痛藥硬撐，但頭痛頻率卻逐漸加劇，最嚴重時一個月超過20天都在頭痛。期間她輾轉就診耳鼻喉科、骨科與內科，擔心是腦瘤或頸椎問題，卻始終查不出原因，直到轉診至神經內科才確診為「藥物難治型慢性偏頭痛」。

北醫附醫神經內科主治醫師林俊甫表示，典型偏頭痛多為單側搏動性疼痛，也就是單側的疼痛感會有「跳動感」，通常搏動性疼痛都與腦血管有關，搏動性疼痛的時間短則4小時、長則可達72小時，疼痛程度可以從中至重度，且活動過程時疼痛感常會加劇。

林俊甫表示，該名患者在來到神經內科之前，已經嘗試多種預防性藥物依舊無效，且每月頭痛天數超過15天，最後才確診為「藥物難治型慢性偏頭痛」，通常偏頭痛如果不早期治療，就會演變成每月頭痛超過15天的「慢性偏頭痛」，此外，部分偏頭痛的患者症狀並不典型，例如頭痛前出現頸部僵硬、情緒低落或焦慮，容易被忽略。臨床觀察顯示，即使缺乏部分典型症狀，但若具家族史或明確誘發因子，仍可能屬於偏頭痛範疇。

為改善小美的藥物難治型慢性偏頭痛，治療策略上採取「階梯式策略」，首先從調整生活習慣著手，包括規律作息、充足睡眠與避免誘發因素；若仍頻繁發作，可使用口服預防性藥物，如乙型阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、抗癲癇藥或抗憂鬱劑等。

對於嘗試多種治療仍無效的患者，則可進一步採用「特異療法」，包括肉毒桿菌注射或CGRP單株抗體治療，研究顯示可降低超過5成頭痛天數，顯著改善生活品質。小美經過半年治療，每月頭痛的次數已降至5天以下。

目前健保對慢性偏頭痛治療有相對應的規範，如肉毒桿菌須由神經專科醫師施打，每年最多4次療程，且需達到頭痛天數減少50%以上才可續用；CGRP單株抗體則同樣採嚴格審核機制，且原則上不與肉毒桿菌併用。

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