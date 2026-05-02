她分享失敗經驗教出會「認輸」的醫學生 獲教育家典範人物

楊令瑀（左一）帶領醫學生進行床邊教學。（教育部提供）

就讀醫學系的學生通常學習成績名列前茅，進入醫學院後，常因為「不再是第一名」而陷入焦慮。比起分享成功經驗，國立陽明交通大學醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀則在課堂上分享自己的糗事、犯錯經歷，陪伴醫學生在進入職場前，先學會與失敗相處，近日獲選為教育部 「教育家典範人物」。

醫學系學生習慣仰望成功典範，楊令瑀發現，比起成功經驗，分享自己的「糗事」或「犯錯經歷」，反而更能帶來啟發。她曾在課堂分享，剛畢業擔任住院醫師時因不擅處理人際關係，導致升任主治醫師之路並不順遂，甚至一度想放棄，這段往事往往讓學生震驚，原來看似人生勝利組的老師，也經歷過漫長低谷。

她強調，讓年輕人明白每個人都有說不出口的困境，這份心理準備對未來的行醫生涯至關重要。

楊令瑀每周有兩項臨床教學活動。一是邀請慢性病童與家長到教室，分享生病對家庭與生活的影響；另一則是帶領學生討論新住院個案，練習蒐集完整資訊以做出正確診斷，她常勉勵學生，「我不期待你們一開始就對，但要思考『是如何做成這樣的診斷？』即使錯了也能從中學習」。

楊令瑀也觀察，當代青年受數位科技影響，追求快與精準，曾有人抱怨為何要花時間聽病人講「五四三」，但楊令瑀認為，醫療沒有五四三，「不花時間關心、傾聽，病人就不會信任你」。她常在課堂開玩笑，「小兒科照顧的病人有時不會講話、還會咬人」，其實兒科醫師真正要溝通的對象，是一旁焦慮不安的父母，對「人」的關注，正是最盼望傳承的精神。

一般教學之外，楊令瑀承擔輔導任務，也要求學生在臨床現場磨練韌性。曾有一名實習生因其他事務頻繁缺席查房，楊令瑀堅持給予延後畢業處分。

她強調，絕不能為了「不耽誤前途」而讓未受完整訓練的人畢業、忽視病人安全，最終該生坦然接受這份「必要的失敗」，於延畢半年後考取醫師執照。希望讓未來的醫生們明白，失敗是成為好醫師的必經之路。