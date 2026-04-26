我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓馬拉松終點前倒下 兩跑者攙扶他完賽 影片爆紅

紐約華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

「樂活」才會善終...讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣安寧緩和醫學學會與台灣安寧緩和護理學會26日舉行「拒絕被誤導：臨終醫療與善終...
台灣安寧緩和醫學學會與台灣安寧緩和護理學會26日舉行「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，台大醫院金山分院院長蔡兆勳特別打上病人家屬送的領帶。他說，人是很苦、很痛，重要的是如何改善病人及家屬的痛苦，不讓醫療團隊有遺憾，這才是我們要做的事情。（記者林伯東／攝影）

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。台大醫院金山分院院長蔡兆勳表示，不論是「安樂死」、「斷食善終」，他是站在同理的立場，因為大家都看到病人的「苦痛」，但重要的是，應致力改善病人的苦痛，而「不用上演生死大戲，痛不欲生還是可以照顧的」。

安寧緩和醫學醫學會與安寧緩和護理學會26日共同舉辦「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會。蔡兆勳以「善終的照護 VS 死亡的方式 」，符合善終文化的醫療照護模式為題演講。

其實，蔡兆勳臨床上不只遇到一位想要「安樂死」或「斷食死」的個案。印象深刻的是，一名癌末患者還可以進食，卻堅決不吃，還在病床床頭放上告示牌「本人已經決定斷食往生，不吃不喝，一心求死，肉身已損壞，直接往生淨土，才是正確選擇」，「請勿再問肚子餓，這次住院目的是一心求死，希望諸佛加持，讓我在夢中，斷氣往生，不要拖時間」。

蔡兆勳聽聞患者想要斷食死，立即到病房關心，他細心觀察發現，病人口渴時會喝飲料，且臥床有尿道炎時願意用抗生素治療，發燒也願意照X光檢查，最終關鍵是，病人其實害怕死亡。因此，他對病人說「我尊重你的意見，我只是捨不得你肚子餓」，經由多次同理心的接納，建立信任感，病人打消了斷食死的念頭，並接受安寧療護，最後安詳去世。

另一名病友更是在病房門口貼上「謝絕志工、心理師、宗教師探訪，病人想好好休息」。後續，也是經由安寧療護團隊持續的溝通、關心，且彼此的陪伴與互相扶持，最終，病人願意打開房門，讓醫護人員進入病房，甚至還一同吃蛋糕，只要充分給予愛與關懷，一定會讓病人覺得生命有意義。

蔡兆勳說，「善終」兩個字已經很美好且具深刻意涵，前面不需要加任何形容詞，任何形容詞都是多餘的，因善終不是簡單的生命結束，而須「樂活」才會善終，且斷食不等於善終，善終不需要斷食，安寧療護不需要「斷水（不給喝水）、斷電（拔除維生設備）」。臨床照顧是追求善終的醫療照護，不是在尋找死亡的方法。最後，安寧緩和醫療的自然死亡，才是末期病人真正的解苦良方。

「病人往往是無法解決痛苦的時候，才會想到安樂死、斷食死，但如果能改善解決病人的苦痛，我們不需要去考慮這個問題。」蔡兆勳說，當人歹活時，就會想自殺、安樂死、斷食死，因此，要打消這樣的念頭，就應改善生活品質，而從醫療照顧的角度，就是要給予病人應有的照顧跟關懷，病人就不會想要提早結束生命了。

蔡兆勳說，還有一位阿嬤居家安寧10個月，到家裡探視阿嬤、和阿嬤互動，她還能比讚，雖然已不能說話，但還能吃東西，每次吃得不多，三位女兒就輪流餵食，這就是病人享有的尊嚴。他問，為什麼大家有空回家，女兒說，「媽媽以前都沒有放棄我們，我們現在也不放棄媽媽」，

蔡兆勳26日也特別打上病人家屬送的領帶，他回想，那是他擔任實習醫師時，衛福部前部長邱泰源帶他看的第一個病人，該位40多歲末期女病人往生後，她爸爸送的領帶，從此，他與安寧緩和醫療締結了不解之約。所以，人是很苦、很痛，重要的是如何改善病人及家屬的痛苦，不讓醫療團隊有遺憾，這才是我們要做的事情。

世報陪您半世紀

安樂死

上一則

幼兒高燒4天後全身紅疹 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

延伸閱讀

選了骨灰罈做好安寧準備 她又想赴日賞櫻…專家：別隨便給病人貼標籤

選了骨灰罈做好安寧準備 她又想赴日賞櫻…專家：別隨便給病人貼標籤
台「尊嚴善終法草案」付委審查 安樂死須符合幾項條件

台「尊嚴善終法草案」付委審查 安樂死須符合幾項條件

加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了

加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了
柯文哲夜赴醫院要求解釋病情 台衛福部長：不好的示範

柯文哲夜赴醫院要求解釋病情 台衛福部長：不好的示範

熱門新聞

穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

2026-04-24 19:49
酪梨富含維生素B群，有助減緩焦慮、壓力與憂鬱情緒。(圖／AI生成)

睡前吃這1水果…助放鬆神經、延長睡眠、還能調節褪黑激素

2026-04-22 02:00
居家糞便檢測可以作為初步篩查工具，但有所限制，不能取代臨床的「金標準」腸鏡；尤其當病人已經出現便血、排便異常，或不明原因消瘦時，更應該及早就醫，而不是反覆自測；示意圖。（圖／123RF）

🎙️「無症狀」並非無危機 大腸癌篩查不可忽視

2026-04-21 09:35
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。（123RF）

逆轉脂肪肝關鍵在「代謝」 醫師傳授三招避免肝包油

2026-04-20 05:05
堅果。(圖／AI生成)

營養密度高、天然、易取得…心臟科醫師最這5大類食物

2026-04-22 02:00

超人氣

更多 >
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為
好市多8秒結帳 華女體驗幾次後因這婉拒

好市多8秒結帳 華女體驗幾次後因這婉拒
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」