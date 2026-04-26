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選了骨灰罈做好安寧準備 她又想赴日賞櫻…專家：別隨便給病人貼標籤

記者沈能元／台北即時報導
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成功大學醫學院名譽教授趙可式說，她是癌症末期患者，因此更「共體同感」，心心念念的...
成功大學醫學院名譽教授趙可式說，她是癌症末期患者，因此更「共體同感」，心心念念的倡議，期盼大家應換位思考，將心比心，站在病人及病人家屬的立場，再看看應該做什麼樣的選擇，千萬不要讓患者求助無門 。（記者沈能元／攝影）

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。成功大學醫學院名譽教授趙可式26日表示，重症患者面對死亡時，常有一個共通的現象，當生活品質不好，痛苦太劇烈時，就會展現「死之欲」，但身心靈狀況都很好，生活品質佳，「生之欲」就比較強，如此矛盾的變動都是正常反應。

安寧緩和醫學醫學會與安寧緩和護理學會26日共同舉辦「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會。趙可式說，曾有安寧個案安排好了後事，挑選了骨灰壇，但日本櫻花開了，病人竟想去日本賞櫻花，讓人覺得很奇怪，不是已做好臨終的準備，卻又要去賞櫻。因此，不要給隨便給病人貼標籤，這都是正常反應。

趙可式表示，她的著作「醫師與生死」中，有位50多歲王醫師為癌症末期臨終，內心充滿矛盾。王醫師說，他穿著醫師白袍多麼有尊嚴，查房的時候，病人與家屬引頸期待，讓他覺得很神聖、有尊嚴。但現在鼻子拖一條鼻胃管，拖一條導尿管、一個尿袋，不成人形，如果要離開這個世界，他要所有人只記得穿著白袍的尊嚴形象。

趙可式說，王醫師一向拒絕病人安樂死，如果病人很痛苦，拜託王醫師給一包藥，或打一針，可以快速解脫，但王醫師都以「不合法」拒絕。如今，輪到自己生病，王醫師多希望在痛苦的時候，有人幫他打一針讓他痛快。

不過，蘇格蘭日前舉行「成人末期患者協助生命終結法」投票，結果大眾否決了安樂死的提案。趙可式說，目前將重心轉向改善民眾關懷支援、強化社區，不讓人會覺得自己的生命沒有價值，應確保所有有需要的人都能獲得思考元素，選擇優化的、 適切的安寧緩和療護。

安樂死是為了「痛苦」解決「人」，安寧療護是為了「人」解決「痛苦」。趙可式說，安寧療護的核心哲理，是為達到「善終」、「善生」、「善別」，因病人若能善終，家屬才能善別。而安寧緩和則是希望人生身體平安、心理平安、靈性平安，並達到全人、全家、全程、全隊照顧，最後是道謝、道愛、道歉及道別。

曾任「聯合報」地方記者的王瑞伶今天也分享，她的媽媽王陳水吟臨終前接受安寧療護的故事，並呼籲醫護人員應願意用病人及病人家屬聽得懂的方式說明病情，充分達到醫病溝通，對患者來說，安寧療護不只是治療，更是家人的陪伴，而這一條路，不需要一個人撐著，應讓專業進來，結果就會不同。

趙可式說，她是癌症末期患者，因此更「共體同感」，心心念念的倡議，大家應換位思考，將心比心，站在病人及病人家屬的立場，再看看應該做什麼樣的選擇，千萬不要讓患者求助無門。

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