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連假聚餐多高油飲食引「胃痛」 醫：當心膽結石警訊

記者萬于甄／台南即時報導
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成大醫院一般外科醫師蔡宗樵表示，臨床上約有3成膽結石患者會將膽絞痛誤認為「胃痛」...
成大醫院一般外科醫師蔡宗樵表示，臨床上約有3成膽結石患者會將膽絞痛誤認為「胃痛」而延遲就醫，提醒民眾切勿輕忽。（成大醫院提供）

民眾常在連假聚餐，卻因頻繁攝取過多高油脂食物，或作息不規律，導致膽囊劇烈收縮，引發急性膽囊炎或膽絞痛，成大醫院一般外科醫師蔡宗樵提醒，臨床上約有3成膽結石患者會將膽絞痛誤認為「胃痛」而延遲就醫，切勿輕忽。

台灣台南一名49歲陳姓計程車司機因工作關係，時常三餐不定時，近半年更反覆出現上腹部陣發性疼痛，陳男原以為是職業壓力引發的胃潰瘍或胃食道逆流，自行服藥也未見改善，今年初因上腹疼痛劇烈且無法緩解，就醫檢查竟發現是膽囊內多發結石作祟。

蔡宗樵說，不定時的飲食習慣，正是誘發腹部急症的高危險因子，針對膽結石相關腹部急症，微創手術是目前黃金治療標準，而「腹腔鏡膽囊切除手術」僅需在腹部開出3至4個不到1公分術孔，大幅降低術後疼痛、傷口更為美觀，能顯著縮短住院時間，加速病患體力恢復，讓病患盡早重返工作崗位和生活日常。

他也提醒，民眾若在連續聚餐或豐盛大餐之後，出現反覆右上腹或上腹部疼痛，且疼痛放射延伸至右肩或背部，甚至伴隨噁心、嘔吐等症狀，切勿僅視為一般腸胃炎或胃痛而自行服藥，應及時就醫，透過專業診斷與精準治療，及早拆解腹部急症未爆彈，恢復健康生活。

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