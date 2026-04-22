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45歲高齡拚生子 她靠「40%異常胚胎自我修復」圓夢當媽

記者郭韋綺／高雄即時報導
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45歲張姓女子高齡拚生子，最後靠40%異常胚胎自我修復圓夢當媽。（高雄榮總醫院提...
45歲張姓女子高齡拚生子，最後靠40%異常胚胎自我修復圓夢當媽。（高雄榮總醫院提供）

高齡求子不易，染色體異常機率高，台灣高雄張姓女子接受試管嬰兒療程，沒有一顆完全正常胚胎，醫師評估植入一顆等級4BB、帶有約40%第1號染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」，最終胚胎發育過程出現自我修復，順利誕下健康寶寶，喜獲麟兒。

高雄榮總婦女醫學部醫師崔冠濠指出，45歲張女過去歷經多次取卵與植入失敗，曾因胎兒罹患唐氏症而終止妊娠，後來轉向高榮求助，因高齡、低卵巢儲備、卵子品質不佳及高染色體異常率等挑戰，評估規畫「先累積、再植入」策略。

歷經約10個月療程、3次排卵刺激，最終培養出7顆冷凍囊胚，但經胚胎著床前染色體檢測PGT-A，不料7顆中無一顆為完全正常的整倍體胚胎。

崔冠濠表示，僅剩選擇下，植入一顆等級4BB、帶有約40%第1號染色體異常「低比例鑲嵌型胚胎」，依國際指引低於50%仍具一定活產率，充分告知風險後，約定懷孕須接受羊膜穿刺確認。

懷孕中期檢查，胎兒染色體為正常「46, XY」，顯示胚胎在發育過程中出現自我修復，去年懷孕37周因胎兒心跳減速緊急剖腹產，順利產下2913公克健康男寶。

崔冠濠說，高齡求子是一場與時間賽跑，隨著年齡增長，卵巢功能明顯衰退，卵子數量與品質下降，染色體異常機率上升，使受孕與活產率大幅降低，生下健康孩子的難度也隨之提高，但透過精準醫療評估與策略運用，仍可能在有限時間中找到機會。

一路走來求子路艱辛的張女開心說，為不留下遺憾，努力拚生子，最後也因為相信專業，終於圓了當媽媽的夢。

45歲張姓女子高齡拚生子，最後靠40%異常胚胎自我修復圓夢當媽。（高雄榮總醫院提...
45歲張姓女子高齡拚生子，最後靠40%異常胚胎自我修復圓夢當媽。（高雄榮總醫院提供）

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