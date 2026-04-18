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40.9％睡眠品質差50%曾失眠 中壢天祥醫：大腦停不下來

記者鄭國樑／桃園即時報導
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中壢天祥醫院身心科醫師譚詠康指出，臨床上許多患者誤以為「睡不著只是壓力大」。（天...
中壢天祥醫院身心科醫師譚詠康指出，臨床上許多患者誤以為「睡不著只是壓力大」。（天祥醫院提供）

台灣桃園市中壢天祥醫院表示，隨著現代生活節奏加快與壓力累積，失眠已成為國人常見的健康問題。最新調查，台灣約有40.9％民眾自覺睡眠品質不佳，甚至有近5成民眾曾受失眠困擾，顯示睡眠問題已成為普遍現象。

研究指出，成人失眠症狀盛行率約23.5％，等同每3至4人就有1人長期受睡眠困擾；推估全台更有約400萬人存在明顯失眠問題。中壢天祥醫院提醒，隨著醫療科技進步，失眠已不再只是「睡不好」的問題，而是可以透過醫療介入與精準評估改善的健康議題。天祥醫院4月30日（周四）中午12時30至下午4時30分在醫院1樓門診區，舉辦壓力健康免費檢測限額30名，壓力健康檢測包括HRV自律神經分析、血液檢查和醫師一對一評估，為健康把關。

中壢天祥醫院身心科醫師譚詠康指出，臨床上許多患者誤以為「睡不著只是壓力大」，但實際上，失眠往往並非單一原因所造成，而是多重因素交互影響的結果。當患者出現「躺下後大腦停不下來」的情況，常見原因包括自律神經失調，導致大腦長時間處於警覺狀態，還有焦慮或憂鬱等情緒問題影響入睡

譚詠康說，內分泌異常，如甲狀腺功能亢進，或大腦活動或神經系統調節失衡也會造成「躺下後大腦停不下來」。上述這些因素會使交感神經過度活躍，讓身體難以進入放鬆狀態，進而影響入睡時間與睡眠品質。根據臨床觀察，失眠與情緒障礙、慢性疾病及生活作息密切相關，若僅依賴安眠藥，可能忽略背後真正原因，特別是近年台灣安眠藥使用量已超過11億顆，顯示許多患者仍以藥物作為主要解決方式。

譚詠康強調，改善失眠的關鍵，在於找出原因，透過專業評估，包含身體檢查、內分泌評估，以及腦波等相關檢測，有助於釐清失眠來源，進而制定適合的治療策略。他提醒，若長期出現入睡困難、淺眠或反覆醒來等情況，建議及早就醫評估，避免失眠對情緒、專注力及整體健康造成長期影響。

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