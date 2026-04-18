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曾摔到骨裂送醫 7旬巴金森病友靠舞蹈治療減少跌倒次數 醫曝背後原理

記者林琮恩／台北即時報導
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台北神經醫學中心副院長葉篤學說，以節奏帶動身體律動，可刺激病人大腦多巴胺分泌，改...
台北神經醫學中心副院長葉篤學說，以節奏帶動身體律動，可刺激病人大腦多巴胺分泌，改善動作控制，讓病人行走步態、平衡感均更為穩定。（記者林琮恩／攝影）

巴金森氏症病人容易出現動作遲緩、肢體僵硬等症狀，台灣每年新增2千位患者，已累計逾8萬確診患者。過去巴金森氏症治療以藥物與物理治療為主，近年強調「非藥物介入」，台北神經醫學中心研發一套具國際實證的「舞蹈療法」，副院長葉篤學說，以節奏帶動身體律動，可刺激病人大腦多巴胺分泌，改善動作控制，讓病人行走步態、平衡感均更為穩定。

年齡介於60至70歲間的巴金森氏症病友，坐在椅子上隨經典英文老歌起舞，跟著節奏律動，也使用毛巾增加動作多元性。

葉篤學說，舞蹈治療為非藥物介入方式之一，目的是刺激大腦多巴胺分泌，除讓病友行走、平衡與身體協調更為流暢，也有著幫病人放鬆情緒，提升整體生活品質。

「實在是跌倒到怕了！」76歲巴金森氏症病友李女士自68歲發病，身體無法跟上心理所想動作，因此經常跌倒，甚至多次骨裂需打石膏，還多次由救護車送醫，平時外出過馬路時，也經常因下肢僵硬而無法起步，平時晾衣服墊腳時，也常因肢體不協調而摔倒，藉由舞蹈課程，她學習專注當下，身體跟不上心中想法的情況有所改善，跌倒次數也隨之減少，她呼籲病友多走出家門參與活動。

物理治療師、北醫大護理學院高齡健康暨長照學系教授林立峯說，舞蹈動作中的延展、旋轉動作，可改善巴金森氏症病友駝背與脊椎僵硬情況，藉由下肢動作訓練強化肌耐力與平衡協調功能，並融入音樂節奏，提升身體律動感，降低病人身體不聽使喚動作的「凍凝」症狀，只要適當設計、結合專業指導，舞蹈比起現行物理治療抬手、抬腳等動作，為更具功能性的輔助治療芳師。

傳統巴金森氏症復健，多著重制式化訓練，如騎單車、太極等動作，相對單一化。葉篤學說，一名70多歲女性病友，過去因動作遲緩、行走不穩而恐懼外出，反應走路時腳步常有「異物感」，持續參與運動與舞蹈過程後，步態明顯改善，心情也變得開朗；另有一名年輕時熱愛國標舞的病人，治療後重拾舞蹈興趣，找回對身體的掌控，也提升自信心。

台北神經醫學中心院長蔣永孝說，醫療不應止於診間，健康照護正由單一治療，走向整合性全人關懷，中心與育化民族舞蹈團合作，設計出一系列舞蹈動作，並從今年3月起試辦，先邀同體系北醫大附醫巴金森氏症病人參與，收案人數3至5人，後續將結合北醫大進修推廣中心，讓社區民眾報名參與。

76歲巴金森氏症病友李女士自68歲發病，身體無法跟上心理所想動作，因此經常跌倒，...
76歲巴金森氏症病友李女士自68歲發病，身體無法跟上心理所想動作，因此經常跌倒，甚至多次骨裂需打石膏，還多次由救護車送醫。（記者林琮恩／攝影）

年齡介於60至70歲間的巴金森氏症病友，坐在椅子上隨經典英文老歌起舞，跟著節奏律...
年齡介於60至70歲間的巴金森氏症病友，坐在椅子上隨經典英文老歌起舞，跟著節奏律動，也使用毛巾增加動作多元性。（記者林琮恩／攝影）

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