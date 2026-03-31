出國最怕拉肚子 醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷訣竅

美國腸胃科醫師指出，旅遊腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險。圖為曼谷旅遊示意圖。（路透）

美國華盛頓郵報「Well+Being」版「Ask a Doctor」專欄30日刊登讀者來函詢問，出國第2天就腹瀉是否只是運氣不佳，並希望避免再次發生。對此，哈佛醫學院講師、腸胃科醫師帕斯里恰（Trisha Pasricha, MD）表示，旅遊者腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險，並提供多項預防建議，以減少旅途中發病的可能。

這位讀者表示，上次出國度假時，第2天即出現腹瀉，之後整趟旅程幾乎都在生病，其他人卻玩得盡興，如今再度準備出國，希望避免重演相同情況，並詢問是否只是運氣不佳。

帕斯里恰指出，她敢打賭讀者家中其實已有可用藥物，例如在美國常見的非處方藥「Pepto-Bismol」，其活性成分為次水楊酸鉍（bismuth subsalicylate）。多項隨機對照試驗顯示，該成分可將旅遊者腹瀉風險降低約65%；但她也坦言，多數前來腸胃科門診的患者從未聽過這項用途，實際出國時幾乎不會主動攜帶。

她寫道，大約每3名出國旅遊者中，就有1人會出現腹瀉，且多半發生在旅程的第一周，意味著相當多旅客最終只能成為「掃興鬼」。

帕斯里恰表示，旅遊者腹瀉多由細菌或病毒經受污染的食物與水傳播引起，較少情況與寄生蟲有關。即使已做好各項預防措施，例如慎選餐廳、注意手部衛生、避免加冰塊，仍可能因食物在不知情下遭污染而感染，因此運氣確實也扮演一定角色。

她指出，多數案例症狀雖屬輕微，但「輕微」往往只是相對而言，例如隔天一早安排浮潛行程時，影響仍可能相當明顯。因此，若是重要甚至一生難得的旅程，能將風險降低65%，具有關鍵意義。

次水楊酸鉍已存在超過一個世紀，並在多項隨機對照試驗中證實具預防效果。研究顯示，美國學生前往墨西哥旅行期間，每日服用四次、每次兩錠，可將旅遊者腹瀉風險降低約65%。其中的鉍成分具抗菌與抗病毒作用，且不同於抗生素，不會造成抗藥性，也不會破壞腸道菌相。需注意的副作用包括便秘、黑便或舌頭變黑，雖無害，但若事先不知情，仍可能引發驚慌。

不過有一項關鍵前提，即藥物須在病原體進入小腸的當下發揮作用，才能達到預防效果。由於小腸蠕動速度快，意味著需每天服用四次，清醒時每3至4小時兩錠，且24小時內不得超過8錠。近期一項隨機試驗亦顯示，若未依建議頻率規律服用，效果將大打折扣。

此外，若有腎臟疾病、痛風，或正在每日服用阿斯匹靈者，不建議使用此藥。專家也提醒，使用前應先諮詢醫師，且一般建議連續服用時間不宜超過3周。另方面，旅遊目的地的風險差異亦不可忽視，拉丁美洲、撒哈拉以南非洲，以及南亞與東南亞屬高風險地區；西歐、日本、澳洲與加拿大則相對風險較低。

帕斯里恰表示，她出國時會盡量遵守幾項原則，包括選擇熱門餐廳並配合當地用餐時間；跟著當地節奏進食，可降低食物放置過久的風險。她指出，客滿餐廳通常代表食材周轉率高，較為安全。此外，她也建議選擇仍在冒熱氣的食物，必要時可要求加熱。研究顯示，殺死致病菌的溫度約為59°C，若餐點僅為溫熱，應禮貌要求重做，因為這涉及食安問題。

此外，她建議避免食用自助餐，因為餐點往往在不確定溫度與時間下放置，且經多人取用，衛生風險較高。她指出，早上11點看似新鮮的蝦子，到了下午3點就應避免食用。同時，飲水應選擇自行開封的瓶裝水，並避免添加冰塊；若雞尾酒中的冰塊來自當地自來水，其風險與直接飲用自來水無異。

她也建議，應選擇可自行剝皮的水果，並對生菜沙拉保持警惕。她指出，自己剝皮的芒果相較於以當地水清洗的生菜更為安全，若非自行處理，則應視為具有一定風險。此外，她也提醒應避免食用桌上常溫醬料。研究顯示，此類醬料（如莎莎醬）可能含有大量致病菌，因此即使在路邊攤，也應盡量避免食用常溫保存的醬料。

不少病人會詢問帕斯里恰，度假時是否應服用益生菌，但目前證據仍不足以支持其用於預防旅遊者腹瀉。她也不建議「以防萬一」先行使用抗生素，因為抗生素可能破壞腸道菌相、促進抗藥性，甚至引發更嚴重的併發問題。她指出，多數旅遊者腹瀉通常可自行恢復。

她強調，更重要的是維持充足水分攝取，應少量多次飲水或補充電解質溶液並適當休息；但若出現無法進食或飲水、血便、發燒或劇烈腹痛等情況，應儘速在當地就醫。