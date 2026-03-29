我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗盟軍葉門青年運動參戰 手握1籌碼超有殺傷力 「恐迫美放棄戰爭」

全球海運哪裡最脆弱？經濟學人推演曝光 台海戰爭恐釀航程暴增58%

忙到沒時間感冒、假日一放鬆就生病 醫揭「休閒病」真相

記者黃羿馨／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」。示意圖。（123RF）
不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」。示意圖。（123RF）

不少上班族都有類似經驗，平日工作再忙、壓力再大都能撐住，一到周末或長假卻突然頭痛、感冒甚至全身無力。精神科醫師楊聰財指出，這其實是「休閒病」（Leisure Sickness）的身心失衡現象，並非裝病，而是長期壓力後的身體反彈。

楊聰財表示，休閒病屬於典型身心症，患者到醫院檢查常顯示「一切正常」，但實際上是自律神經與內分泌系統調節失衡所致。人在高壓環境下，身體會分泌大量壓力荷爾蒙，使身體進入「戰鬥模式」，暫時抑制免疫與痛覺，因此不易察覺疲勞或不適。

楊聰財說，但當假期來臨、壓力瞬間解除，身體從交感神經轉為副交感神經主導，原本被壓抑的疲勞、發炎反應與潛伏病毒便可能一次爆發，出現感冒、頭痛、肌肉痠痛甚至腸胃不適等症狀。

楊聰財指出，曾有42歲高階行銷主管長期高壓工作，連續一個月每日工時超過12小時，靠咖啡提神完成專案，過年返家後卻在假期第一天嚴重頭痛、喉嚨痛與全身痠痛，就醫卻查不出明確病因，正是典型休閒病案例。

楊聰財分析，休閒病成因可從四個面向觀察。生理上，長期壓力會抑制免疫，放鬆後反而出現「防線空窗期」；心理上，高功能焦慮與完美主義者，容易在停止工作後產生空虛與不安；社會層面則與長期過勞文化、工作與生活界線模糊有關；至於精神層面，則反映個人價值過度依附工作，一旦停下來便失去重心。

楊聰財提醒，若假期一開始就出現身體不適，甚至伴隨焦慮、憂鬱或極度疲憊，可能是職場倦怠的前兆，應及早調整生活節奏。

至於預防方法，楊聰財建議在長假前設置「緩衝期」，逐步降低工作強度，而非最後一刻才結束工作；假日期間也應維持規律作息，避免熬夜與過度補眠，同時調整對休息的認知，將休息視為生活必要的一部分，而非浪費時間。

楊聰財強調，身體的不適其實是一種警訊，提醒人們重新檢視壓力與生活平衡，「當你能聽懂身體的低語，就不必等到它用生病來提醒你停下來。」

上一則

久咳不癒恐是氣喘 醫警告：症狀一好就停藥 恐肺功能惡化

延伸閱讀

網紅老黑提早退休卻陷情緒風暴 躁鬱症常被誤當憂鬱症 醫揭十大症狀

網紅老黑提早退休卻陷情緒風暴 躁鬱症常被誤當憂鬱症 醫揭十大症狀
久坐族易疲倦 關鍵在氧氣如何被使用 醫揭間歇運動改善

久坐族易疲倦 關鍵在氧氣如何被使用 醫揭間歇運動改善
燃燒殆盡症候群累爆 肥胖風險增4成

燃燒殆盡症候群累爆 肥胖風險增4成
下班回家立刻洗澡「延長快樂」？醫點頭揭4原因：早洗早享受

下班回家立刻洗澡「延長快樂」？醫點頭揭4原因：早洗早享受

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症。示意圖。本報資料照片 劉沁娥

🎙️越來越多人眼前飄黑影…飛蚊症成因大公開 這些族群最危險

2026-03-24 09:35
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
綜合世界各國最新研究報告，8種生活習慣對心臟有不良影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

8種生活習慣傷心臟 不喝牛奶、臥室太亮都提高心肌梗塞風險

2026-03-21 20:06
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。（本報資料照片）

前立委郭正亮直播眼歪嘴斜 醫揭面癱5前兆 流感也要小心

2026-03-26 04:56

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明