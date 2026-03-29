久咳不癒恐是氣喘 醫警告：症狀一好就停藥 恐肺功能惡化

部分民眾罹患氣喘咳嗽，卻誤認為只是感冒，胸腔內主治醫師林雋透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。（民眾提供）

一名20多歲的年輕男子，近期反覆咳嗽，屢次到診所就診卻始終未癒，輾轉至醫院才確診患有氣喘。由於長期吸菸、未持續用藥，呼吸道發炎遲遲無法改善。駐診台灣大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師林雋指出，這類情況在門診中十分普遍，「氣喘被當成普通感冒忽視」幾乎是臨床上最常見的誤區。

醫師林雋表示，氣喘本質是慢性發炎，與鼻過敏機制類似。患者在未發作時幾乎無感，一旦遇上溫差或感冒即可能引發喘鳴、胸悶、呼吸困難。急性發作用藥後症狀迅速緩解，患者便誤以為已痊癒而自行停藥，卻未意識到支氣管炎症可能仍在持續，導致支氣管慢性發炎持續惡化，不僅容易反覆發作，嚴重者更可能頻繁進出急診，甚至加速肺功能退化。

林雋說，根據臨床觀察，國內約有5%至10%人口罹患氣喘，但因症狀時好時壞，常被忽視；林雋說，台中這名20多歲男性，近期反覆咳嗽，多次前往診所就醫卻未改善，最終轉至醫院才確診為氣喘，由於患者長期有吸菸習慣，加上未規律用藥，使呼吸道發炎遲遲未能控制。

林雋指出，「每次都以急性發作形式出現，代表慢性發炎仍十分活躍，若只治療兩三天就停藥，其實非常危險。」藥物治療若僅處理症狀、不持續吸入劑，等同「按下暫停鍵而非解除警報」。他建議患者至少持續使用一段時間的控制型吸入劑，再由醫師評估是否調整或減量，切勿自行斷藥，提醒民眾要打流感疫苗，如果有症狀趕緊就醫，否則如果有氣喘的患者會更嚴重。