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馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

記者江良誠／南投即時報導
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馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

台灣前總統馬英九近日因基金會人事與財務問題，引發外界關注他的健康狀況。精神科醫師沈政男指出，失智者初期多以短期記憶受損為特徵，常伴理財出錯、被偷妄想等行為心理症狀，家人與專業團隊及早介入，對患者最有幫助。

近日輿論掀起失智症狀的討論，沈政男分析，最常見的阿茲海默型失智初期症狀為短期記憶減退，長期記憶尚能保留。短期記憶可透過簡單測試觀察，例如問早餐吃什麼、今天日期、或讓患者記三樣東西後隔幾分鐘再詢問。隨病程進展，時間、地點乃至人物定向感逐漸受損。

在日常生活中，沈政男指出，輕度失智者的工具性活動，如理財、購物、做家事、服藥管理，往往先受影響，而食衣住行及個人衛生較能維持。失智患者若理財出錯，常會出現「被偷」妄想，屬常見行為心理症狀（BPSD）之一。其他症狀包括幻覺、躁動、憂鬱、抗拒照顧及失眠等。

針對行為心理症狀，沈政男建議，處理方式以安撫為主，不必爭辯患者錯誤認知，而是順著說法給予肯定，再以患者可接受方式補充資訊，稱為「印證治療」。若症狀嚴重，醫師可搭配精神藥物，但行為處理往往比用藥更有效。

沈政男也提醒，若患者出現控訴或財務行為，家人應與醫療與照護團隊討論應對方式，及早介入可避免走上司法途徑，降低成本並保障患者利益。他指出，失智症患者除認知衰退，也可能情緒或衝動控制下降，出現激動、過度愉悅或不適切人際互動。

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