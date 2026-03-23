地磁擾動干擾交感神經 基因名醫曝5招穩住身體的方法

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴影響不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒。（本報資料照片）

台灣中央氣象署23日上午發布地磁擾動特報，因地球磁場擾動指數遽增，預期將短暫達到中度（G3）等級。中央氣象署說明，地磁擾動期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將可能會出現短暫中斷；電力系統的部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

至於對人體產生的影響，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴的影響對很多人來說可能很陌生，它不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒，這幾天，若發現心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。

過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

張家銘指出，系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。「因地磁擾動會干擾交感神經」，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。

除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助我們入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色。因此，不少人在這幾天會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中。

張家銘說，地球磁場擾動時，容易出現以下症狀：

• 頭暈頭痛

• 胸悶、心悸

• 失眠、夢多、睡眠中斷

• 情緒波動大、思緒混亂

既然我們無法阻止太陽風暴，那該怎麼做？以下有5點建議

• 維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定

• 避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成

• 補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動

• 每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力

• 電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間

張家銘提醒，雖然我們無法關掉太陽的開關，但可以從科學中，找到讓身體穩住的方法。