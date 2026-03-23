我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：攸關台灣命運 川普傳可能在川習會口頭承諾1件事

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車 機上76人 傳正副機師身亡

地磁擾動干擾交感神經 基因名醫曝5招穩住身體的方法

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴影響不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒。（本報資料照片）
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴影響不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒。（本報資料照片）

台灣中央氣象署23日上午發布地磁擾動特報，因地球磁場擾動指數遽增，預期將短暫達到中度（G3）等級。中央氣象署說明，地磁擾動期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將可能會出現短暫中斷；電力系統的部分保護裝置可能會出現假警報，而需要進行電壓修正。

至於對人體產生的影響，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，磁暴的影響對很多人來說可能很陌生，它不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，這場「宇宙級的風暴」其實還深深影響著我們的身體，包括心臟、睡眠與情緒，這幾天，若發現心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。

過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

張家銘指出，系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。「因地磁擾動會干擾交感神經」，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。

除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助我們入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色。因此，不少人在這幾天會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中。

張家銘說，地球磁場擾動時，容易出現以下症狀：

• 頭暈頭痛

• 胸悶、心悸

• 失眠、夢多、睡眠中斷

• 情緒波動大、思緒混亂

既然我們無法阻止太陽風暴，那該怎麼做？以下有5點建議

• 維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定

• 避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成

• 補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動

• 每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力

• 電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間

張家銘提醒，雖然我們無法關掉太陽的開關，但可以從科學中，找到讓身體穩住的方法。

上一則

🎞️女嗜喝熱咖啡眼角膜「破皮」確診乾眼症 醫：蒸氣釀角膜缺損

延伸閱讀

飲食偏油就腹脹、疲倦 醫：膽汁消化脂肪能力失調

飲食偏油就腹脹、疲倦 醫：膽汁消化脂肪能力失調
大肚腩+血脂高…恐是血管老化早期警訊 應改善日常3件事

大肚腩+血脂高…恐是血管老化早期警訊 應改善日常3件事
6種方法 不靠藥物也能改善荷爾蒙失調

6種方法 不靠藥物也能改善荷爾蒙失調
研究：40歲以上8成有「主動脈鈣化」 醫：恐衝擊心腦腎

研究：40歲以上8成有「主動脈鈣化」 醫：恐衝擊心腦腎

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）

🎙️職場隱形枷鎖：腰痠背痛、指尖發麻…暗藏骨科危機

2026-03-17 09:30
綜合世界各國最新研究報告，8種生活習慣對心臟有不良影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

8種生活習慣傷心臟 不喝牛奶、臥室太亮都提高心肌梗塞風險

2026-03-21 20:06
亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染。（亞洲大學附屬醫院提供）

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

2026-03-17 18:21
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
西方研究發現，40歲以上族群中，大約有5到8成的人，在影像檢查中可以觀察到主動脈鈣化的現象，最早通常出現在腹主動脈，之後可能逐漸延伸至胸主動脈，甚至影響主動脈瓣。（本報資料照片）

研究：40歲以上8成有「主動脈鈣化」 醫：恐衝擊心腦腎

2026-03-17 04:47

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害