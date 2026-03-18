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手抬不起來不只老化 小心肩關節「隱形撕裂」 正發生

記者江良誠／南投即時報導
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旋轉肌群損傷配合完整治療與復健，多數病患仍可恢復良好功能。（南投醫院提供）
旋轉肌群損傷配合完整治療與復健，多數病患仍可恢復良好功能。（南投醫院提供）

隨著人口老化與運動風氣盛行，肩部疼痛問題逐年增加，其中「旋轉肌群損傷」已成臨床最常見的肩關節疾病之一。台灣衛福部南投醫院物理治療師蘇煜華提醒，若出現肩痛、抬手困難等症狀，應及早就醫，把握治療與復健黃金期，以免影響日常生活與工作能力。

蘇煜華指出，旋轉肌群由四條肌肉及肌腱組成，如同袖套包覆肱骨頭，負責穩定肩關節並協助手臂上舉與旋轉。一旦發炎或撕裂，將導致疼痛與活動受限，好發於中高齡族群、勞力工作者，以及需反覆進行過肩動作的運動與職業族群。

旋轉肌群損傷可分為創傷性與退化性兩類。創傷性多因跌倒撐地、車禍或搬重物等外力造成；退化性則較常見，隨年齡增長，肌腱血液供應減少、彈性下降，加上長期磨損與反覆使用，易引發發炎甚至撕裂。此外，肩峰下空間狹窄引發的撞擊症候群，也可能加速損傷。

常見症狀包括夜間疼痛加劇、影響睡眠，抬手過肩困難，如梳頭、穿衣受限，肩部無力、拿物易掉，甚至活動時出現卡住或摩擦聲。

治療方式須依撕裂程度、年齡及生活需求評估。蘇煜華表示，近年醫療技術進步，已提供多元選擇，例如在超音波導引下進行注射治療，將血小板濃縮液（PRP）等生物製劑精準注入患部，促進組織修復，適合部分撕裂且不願手術的患者；若為嚴重撕裂，則可透過關節鏡微創手術修補，傷口較小、恢復較快。

而不論採取何種治療，復健都是關鍵。透過超音波、雷射或電療減輕疼痛，再配合運動治療強化肩部與肩胛周邊肌群，有助恢復肩關節穩定度與活動功能。

在預防方面，建議民眾運動前充分暖身，平時加強肩部肌力訓練，避免長時間或重複性過肩動作，並適時休息。一旦出現不適，應及早就醫檢查，避免延誤治療。旋轉肌群損傷雖屬常見疾病，但只要及早發現、正確診斷並配合完整治療與復健，多數患者仍可恢復良好功能，維持生活品質。

旋轉肌群損傷配合完整治療與復健，多數病患仍可恢復良好功能。（南投醫院提供）
旋轉肌群損傷配合完整治療與復健，多數病患仍可恢復良好功能。（南投醫院提供）

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